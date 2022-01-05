Из-за разногласий с властями Калгари «Флэймз» не смогут построить ультрасовременную арену

Клуб готов был инвестировать в проект более $600 млн

Власти Калгари и руководство «Флэймз» расторгли соглашение о строительстве новой арены за $634 млн. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.



Изначально о строительстве новой арены объявили 26 июня 2020 года. Тогда планировалось, что команда стартует на ней в сезоне 2024/2025 гг.

Затем между местной властью и руководством клуба возникли разногласия, в результате которых владельцы «Флэймз» заявили, что не смогут двигаться дальше в связи с постоянно увеличивающимися дополнительными расходами.

«Калгари» продолжит играть на арене Scotiabank Saddledome, которая была построена в 1983 году и является одной из самых старых в лиге.