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Из-за разногласий с властями Калгари «Флэймз» не смогут построить ультрасовременную арену

Клуб готов был инвестировать в проект более $600 млн
Хоккей НХЛ
07:59
Из-за разногласий с властями Калгари «Флэймз» не смогут построить ультрасовременную арену

Власти Калгари и руководство «Флэймз» расторгли соглашение о строительстве новой арены за $634 млн. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Изначально о строительстве новой арены объявили 26 июня 2020 года. Тогда планировалось, что команда стартует на ней в сезоне 2024/2025 гг.

Затем между местной властью и руководством клуба возникли разногласия, в результате которых владельцы «Флэймз» заявили, что не смогут двигаться дальше в связи с постоянно увеличивающимися дополнительными расходами.

«Калгари» продолжит играть на арене Scotiabank Saddledome, которая была построена в 1983 году и является одной из самых старых в лиге.

Карен Агабекян
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