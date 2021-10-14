«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!
Известен список всех команд, вышедших в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов
Украинский «Донбасс» не сумел выйти из группы
07:29
Донбасс - Клагенфюрт / фото - пресс-служба Донбасса
ХК «Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом» (2:1). В таблице группы G подопечные Павла Микульчика финишировали на третьем месте, упустив шанс выйти в в плей-офф турнира.
Список всех участников плей-офф:
«Спарта», «Векше», «Фрелунда», «Цюрих Лайонз», «Лукко», «Адлер Мангейм», «Регле», «Мюнхен», «Таппара», «Шеллефтео», «Фрибург», «Лександ», «Клагенфюрт», «Руан», «Ред Бул Зальцбург», «Больцано».
Напомним, УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов.
Комментарии 0