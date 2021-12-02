Известна заявка «Донбасса» на Кубок Азовского моря
С 3 по 5 декабря в Мариуполе пройдет Кубок Азовского моря. В заявке «Донбасса» на предстоящий турнир 24 игрока, сообщает Facebook Хоккейной Суперлиги Украины.
Состав «Донбасса» на Кубок Азовского моря:
Вратари:
1. Андрей Макаров
30. Богдан Дьяченко
Защитники:
7. Дмитрий Игнатенко
29. Никита Жульдиков
43. Роман Кобелев
53. Виталий Андрейкив
58. Филипп Пангелов-Юлдашев
76. Александр Фирсов
86. Игорь Галыгин
98. Владислав Соколовский
Нападающие:
8. Максим Разумов
13. Илья Коренчук
14. Никита Буценко
17. Феликс Морозов
23. Виктор Туркин
36. Андрей Сигарев
37. Дмитрий Даниленко
44. Гатис Спруктс
45. Виктор Захаров
78. Глеб Кривошапкин
81. Андрей Бирюков
88. Александр Пересунько
92. Павел Медведев
96. Олег Шишлянников
Напомним, что до хоккейная Суперлига Украины начнется в первой декаде декабря.