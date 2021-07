«Как два судьи это упустили???» Болельщики негодуют из-за подлого фола Кучерова в финале Кубка Стэнли

Говорят, что и его стоит оштрафовать на 5 тысяч долларов

Послесловие

Никита Кучеров / Фото - Daily Advent

«Тампа» выиграла у «Монреаля» еще один матч в финале Кубка Стэнли. Впервые в своей истории «Лайтнинг» ведет в решающей серии плей-офф со счетом 2:0.

Правда, эту встречу действующие чемпионы НХЛ забрали с трудом – нанесли на 20 бросков меньше соперника. И все равно победили. Это только третий подобный случай в истории Кубка Стэнли.

Первой звездой матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский – отразил 42 броска. Но больше разговоров после этой встречи не о нем, а о его соотечественнике, лучшем бомбардире плей-офф – Никите Кучерове.

Вингер получил травму на самом старте шестого матча полуфинальной серии против «Айлендерс». В седьмом, решающем победном матче Кучеров вернулся. А в первой встрече финала выдал такой перформанс, что все задавались вопросом: «А была ли вообще та травма?»

Травма Кучерова:

So its looking like this cross-check (no call on the play) on Kucherov is what caused him to leave the game… pic.twitter.com/p2xFSApas4 — alberto (@twistedleafs) June 24, 2021

Кучеров забросил две шайбы (одну даже без броска) и сделал один ассист. Так из нервного 2:1 счет в третьем периоде стал максимально комфортным 5:1. За 20 минут форвард едва ли не лично уничтожил «Канадиенс».

А во втором запомнился гадким эпизодом.

В одном из моментов Кучеров уезжал на скамью запасных, но по пути решил применить силовой прием против пролетающего мимо нападающего «Монреаля» Йоэля Армии. Судьи оставили этот момент без внимания. А Twitter взорвался от действия россиянина:

Best refs in all of sports missed Kucherov doing this to Joel Armia pic.twitter.com/s28wZikQIs — Scott Matla (@scottmatla) July 1, 2021

«Кучеров качался бы, держать за колено (если бы против него так сфолили)»

«Кучеров действительно облегчает задачу ненавидеть его такими вот моментами и своими симуляциями».

«Отличная работа НХЛ, классные судьи».

«Хорошо, что он так долго лечил бедро…».

«У него столько талантов, а он выбирает быть ублюдком».

«Как два судьи упустили это???»

«Да ничего они не упустили. Увидели, поняли, что это Кучеров и прошли мимо».

«НХЛ становится позорным».

«Этого должно быть достаточно для 5000$»

Шуток о 5000$ достаточно. Это отсылка к штрафу Ши Уэбера. Защитник «Монреаля» в третьем периоде первого финального матча ударил Кучерова клюшкой сзади по ногам.

Это произошло прямо на глазах у рефери, но тот нарушение на зафиксировал. В итоге, НХЛ уже постфактум наказала Уэбера максимальным денежным штрафом.

WHOA: #GoBolts' Kucherov chopped in the back of the leg on this one by #GoHabsGo's Weber... pic.twitter.com/RXqHWaRxo3 — (@faiello_mari) June 29, 2021

Но, как бы то ни было, в этом плей-офф Кучеров впечатляет. Из-за операции на бедре он пропустил весь регулярный чемпионат – все 56 матчей. Но в плей-офф стремится повторить достижение Петера Форсберга. Швед в 2002 году пропустил всю регулярку, но стал лучшим бомбардиром раунда на выбывания – 27 очков. Вот только тогда его «Колодаро» уступил в полуфинале.

Ну а Кучеров со своими 30 (7+23) очками уже в финале. И ведет там 2:0. Хотя в «Монреале» надеются провернуть то же, что и с «Торонто» в первом раунде – отыграться, уступая в серии в два матча. Тогда удалось вытащить себя из 1:3.

Но удастся ли сейчас?