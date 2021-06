Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира

Фото: iihf.com

Сборная Канады в овертайме добыла победу над Финляндией 3:2 в финале чемпионата мира.



Дважды по ходу матча канадцы выступали в роли догоняющих. В основное время победителя определить не вышло, а в овертайме забросить последнюю шайбу чемпионата мира удалось представителю Канады Нику Полу.

Nick Paul with the Golden Goal for @hockeycanada #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/YUhhRx7Rl7

From zeroes to heroes! @hockeycanada beat Finland 3-2 in overtime and are 2021 #IIHFWorlds CHAMPIONS! #FINCAN pic.twitter.com/CnNkJQNt5Y