Хет-трик Ларкина принес «Детройту» победу над «Нью-Джерси», «Даллас» прервал серию поражений
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Лос-Анджелес» 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 Котканиеми (Шей, Фаст) – 00:37,
2:0 Фаст (Славин, Потуральски) – 01:36 ГБ,
3:0 Пеши (Ливо, Шей) – 22:38,
4:0 Теравайнен (Дианджело, Котканиеми) – 29:36 ГБ,
4:1 Лизотт (Бьорнфут) – 35:33,
5:1 Друри (Степан, Смит) – 54:29,
Вратари: Андерсен – Куик.
«Филадельфия» – «Оттава» 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
1:0 Жиру (Линдблум) – 04:19,
2:0 Линдблум (Конекни, Проворов) – 07:32,
2:1 Штюцле (Форментон, Браун) – 22:09,
2:2 Форментон – 23:22 ГМ,
2:3 Зуб (Гэмбрелл, Сэнфорд) – 53:43,
3:3 Фараби (Кутюрье, Занхайм) – 54:35,
4:3 Занхайм (Аткинсон) – 61:35,
Вратари: Джонс – Форсберг.
«Детройт» – «Нью-Джерси» 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
1:0 Ларкин (Хронек) – 15:39,
1:1 Маклауд (Веси, Зигенхалер) – 19:11,
2:1 Ларкин (Наместников, Сутер) – 31:48,
3:1 Бертуцци (Зейдер) – 32:27,
4:1 Ларкин (Крискуоло) – 35:47,
4:2 Мерсер (Северсон) – 37:25 ГМ,
5:2 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 54:07,
Вратари: Грайсс – Шмид.
«Даллас» – «Чикаго» 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
1:0 Павелски (Клингберг) – 05:16 ГБ,
2:0 Павелски (Хинтц, Радулов) – 07:24 ГБ,
2:1 Дебринкат (Кейн, Густафссон) – 25:04 ГБ,
3:1 Робертсон (Хинтц, Павелски) – 25:18,
3:2 Строум (Хагель, Джонс) – 26:47,
3:3 Кубалик (Хагель) – 51:55,
4:3 Клингберг (Павелски, Хинтц) – 62:13 ГБ,
Вратари: Эттинджер – Ланкинен.
«Сиэтл» – «Эдмонтон» 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
1:0 Донато (Гики, Флери) – 04:18,
2:0 Макканн (Эберле, Шварц) – 09:07,
2:1 Бушар (Мароди, Драйзайтль) – 13:05,
2:2 Фогель (Ямамото, Драйзайтль) – 17:08 ГБ,
2:3 Сивиор (Макдэвид) – 32:52,
3:3 Суси (Лозон, Эберле) – 36:33,
3:4 Фогель (Бушар, Драйзайтль) – 48:54,
3:5 Макдэвид (Кассиан) – 59:08,
Вратари: Дриджер – Скиннер.