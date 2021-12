В ближайшие дни НХЛ объявит об отказе от участия в Олимпиаде. Это катастрофа для мирового хоккея

НХЛ на 99% не поедет на Олимпиаду в Пекин / Фото - NHL.com

Сомнений практически не осталось. В ближайшие дни Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) официально объявят об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас, после ряда переносов матчей НХЛ из-за бушующего за океаном штамма коронавируса «Омикрон», североамериканские инсайдеры говорят об этом, как о свершившемся факте. Ожидается, что официальное объявление не будет отложено до 10 января – крайнего срока отказа от поездки в Пекин для НХЛ без финансовых последствий, – а будет сделано в ближайшие 48 часов.

В самой новости нет ничего сенсационного – в последние недели слухи об этом ходили весьма активно, а возможный отказ готовился шаг за шагом. И если после объявления жесточайших карантинных правил в Пекине и пресс-конференции Гэри Бэттмена была надежда, что лига отдаст решение на усмотрение отдельных игроков, то после лавины попавших в COVID-протокол игроков (сейчас их там больше сотни, и количество постоянно растет) все сомнения были развеяны – решение будет централизованным и не в пользу поездки в Китай.

The @NHL / @NHLPA discussion on Olympic participation is ongoing, with a final determination expected in the coming days. Details: https://t.co/lEKv4lZovh pic.twitter.com/DAtgXkHoNu

На данный момент в НХЛ уже больше 30 перенесенных матчей, большое количество команд находится на карантине, а до католического Рождества отменены все матчи между канадскими и американскими командами – чтобы отменить пересечение границы, как это было в прошлом сезоне.

Однако останавливать регулярный чемпионат лига не намерена. Скорее всего, перенесенные матчи будут доиграны как раз во время запланированной на Олимпиаду паузы. Которую так и не удастся использовать по назначению.

Nothing official yet, but a real sense NHL players aren’t headed to the Olympics. Given all the NHL game postponements this past week, no surprise if that’s the final direction.