В ближайшие дни НХЛ объявит об отказе от участия в Олимпиаде. Это катастрофа для мирового хоккея

В последний раз все сильнейшие игроки играли на международном турнире в 2016 году

Мнение

НХЛ на 99% не поедет на Олимпиаду в Пекин / Фото - NHL.com

Сомнений практически не осталось. В ближайшие дни Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) официально объявят об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас, после ряда переносов матчей НХЛ из-за бушующего за океаном штамма коронавируса «Омикрон», североамериканские инсайдеры говорят об этом, как о свершившемся факте. Ожидается, что официальное объявление не будет отложено до 10 января – крайнего срока отказа от поездки в Пекин для НХЛ без финансовых последствий, – а будет сделано в ближайшие 48 часов.

В самой новости нет ничего сенсационного – в последние недели слухи об этом ходили весьма активно, а возможный отказ готовился шаг за шагом. И если после объявления жесточайших карантинных правил в Пекине и пресс-конференции Гэри Бэттмена была надежда, что лига отдаст решение на усмотрение отдельных игроков, то после лавины попавших в COVID-протокол игроков (сейчас их там больше сотни, и количество постоянно растет) все сомнения были развеяны – решение будет централизованным и не в пользу поездки в Китай.

The @NHL / @NHLPA discussion on Olympic participation is ongoing, with a final determination expected in the coming days.



Details: https://t.co/lEKv4lZovh pic.twitter.com/DAtgXkHoNu — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 19, 2021

На данный момент в НХЛ уже больше 30 перенесенных матчей, большое количество команд находится на карантине, а до католического Рождества отменены все матчи между канадскими и американскими командами – чтобы отменить пересечение границы, как это было в прошлом сезоне.

Однако останавливать регулярный чемпионат лига не намерена. Скорее всего, перенесенные матчи будут доиграны как раз во время запланированной на Олимпиаду паузы. Которую так и не удастся использовать по назначению.

«Пока ничего официального, но есть ощущение, что игроки НХЛ не собираются на Олимпиаду. Учитывая все перенесенные игры в НХЛ на прошлой неделе, неудивительно, что это окончательное направление мыслей», – это слова известного североамериканского обозревателя Пьера Лебрюна.

Nothing official yet, but a real sense NHL players aren’t headed to the Olympics. Given all the NHL game postponements this past week, no surprise if that’s the final direction. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 20, 2021

Для международного хоккея это катастрофа. В последний раз на этом уровне все сильнейшие игроки собирались в 2016 году на Кубке мира, и если этот турнир не будет возрожден в ближайшие годы (надежда еще не потеряна), то шанс увидеть всех сильнейших в деле на одном турнире будет только на Олимпиаде-2026. То есть, спустя 10 лет после того самого Кубка мира в Канаде. Для такого нуждающегося в наращивании популярности вида спорта, как хоккей, – это просто пропасть. Хоккей как вид спорта от пропуска еще одной Олимпиады после отсутствия НХЛ-вцев в Пхенчхане потеряет очень много – начиная от поддержки спонсоров и заканчивая зрительским интересом. Тем более, что Китай в последние годы был одним из главных рынков для НХЛ.

Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз еще не играли на Олимпиаде / Фото - The New York Times Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз еще не играли на Олимпиаде / Фото - The New York Times

Отдельная тема – это отсутствие возможности сыграть на Олимпиаде для целого поколения талантливых игроков. Большинство звезд современной НХЛ в 2014 году, когда проводились последние Олимпийские игры с участием игроков из заокеанской лиги, еще не были даже задрафтованы в НХЛ, не говоря уже об обретении своих нынешних статусов. Без Олимпиады невозможно попадание в столь желанный для многих «Тройной золотой клуб». Да и что там – многие из звезд хоккея выбрали этот вид спорта из-за того, что когда-то в детстве мечтали сыграть на Олимпиаде – турнире, который они видели по телевизору.