Хоккей PRO: «Сокол» лишится 24 очков в чемпионате УХЛ и опустится на 7 место

В этом сезоне ФХУ уже наказала «Рулав Одд», «Донбасс» и «Краматорск»

Виктор Андрущенко/Фото: УХЛ

Федерация хоккея Украины накажет техническими поражениями и киевский «Сокол», который сейчас лидирует в чемпионате Украинской хоккейной лиги. Telegram-канал ХоккейPRO сообщает, что такое решение обнародует ДК ФХУ в понедельник 22 ноября.

Ранее Дисциплинарный комитет ФХУ, развивший бурную деятельность, уже наказал техническим поражением харьковский «Рулав Одд», опубликовал решение об отстранении игроков «Краматорска» и «Донбасса», а также Федерация объявила, что клубам, которые не подчинились решению ДК, засчитают технические поражения.

Полная выкладка по ситуации с Виктором Андрущенко от ХоккейPRO.

Ранее шесть украинских клубов объявили о учреждении хоккейной Суперлиги.