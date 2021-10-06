«Клагенфурт» опробовал лед киевского Дворца спорта

Чемпион Австрии сыграет против «Донбасса» в Лиге чемпионов

Фото: ХК Донбасс

В среду, 6 октября, на льду столичного Дворца спорта донецкий «Донбасс» сыграет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Клагенфурта».

Команда Петри Матикайнена провела утреннюю тренировку на льду киевского Дворца спорта.

Вашему вниманию фото-отчет раскатки «Клагенфурта» от пресс-службы дончан:

Смотрите прямую трансляцию матча «Донбасс» – «Клагенфурт» из Дворца спорта начиная с 19:05. Перед матчем, в перерывах и после игры на телеканале XSPORT уже традиционно будет работать экспертная студия.

Напомним, Павел Микульчик считает, что «Донбассу» под силу обыграть «Клагенфурт». Его точку зрения разделяет и капитан дончан Виктор Захаров, который в тоже время понимает, что в предстоящей встрече команде придется превозмогать себя.