«Краматорск» и «Донбасс» следующие домашние матчи будут проводить без зрителей
Кобыльник: «Еще есть ошибки, над которыми будем работать»
Форвард «Краматорска» рассказал о настрое на «Донбасс»
Дмитрий Кобыльник / Фото: УХЛ
Форвард «Краматорска» Дмитрий Кобыльник высказался о победе над «Белым Барсом» (9:2) , а также рассказал о настрое на матч с «Донбассом».
«Сегодня показали хорошую игру, но все еще есть ошибки, над которыми будем работать».
О первой шайбе в УХЛ.
«Ощущение приятные, спасибо моим партнерам по команде, которые этому поспособствовали».
О травме Сергея Афанасьева.
«Сергей в порядке, думаю, что вскоре он вернется на лед. Думаю, что это немного завело нашу команду».
О матче с «Донбассом».
«Настрой, на игру с ними, боевой. Будем выходить играть только на победу, думаю матч будет более чем интересен».
Напомним, ранее главный тренер «Краматорска» высказался о причинах победы над «Белым Барсом».
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