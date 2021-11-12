Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Почетный президент «Донбасса» рассказал о конфликтной ситуации с ФХУ
Борис Колесников / Фото: facebook.com/kolesnikovofficial
Почетный президент «Донбасса» Борис Колесников пролил свет на конфликт, который ранее произошел на собрании УХЛ:
Что касается вчерашнего собрания, то, если посмотреть запись с самого начала, а не так, как опубликовала ФХУ в своем Facebook, то мы увидим, что юрист Лиги проинформировал всех участников собрания о том, что клубы-учредители подали в суд на незаконность приема ФХУ в состав учредителей УХЛ. И, до решения суда, поднимать вопросы в повестке дня, по меньшей мере – не слишком рационально. На что Георгий ответил, что работу можно продолжать и пытался вести собрание. Естественно, остальные учредители Лиги покинули собрание, не желая участвовать в этом цирке.
- Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
Полное интервью будет опубликовано сегодня на портале XSPORT.ua.