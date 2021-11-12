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Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»

Почетный президент «Донбасса» рассказал о конфликтной ситуации с ФХУ
Хоккей УХЛ
13:54
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Борис Колесников / Фото: facebook.com/kolesnikovofficial

Почетный президент «Донбасса» Борис Колесников пролил свет на конфликт, который ранее произошел на собрании УХЛ:

Что касается вчерашнего собрания, то, если посмотреть запись с самого начала, а не так, как опубликовала ФХУ в своем Facebook, то мы увидим, что юрист Лиги проинформировал всех участников собрания о том, что клубы-учредители подали в суд на незаконность приема ФХУ в состав учредителей УХЛ. И, до решения суда, поднимать вопросы в повестке дня, по меньшей мере – не слишком рационально. На что Георгий ответил, что работу можно продолжать и пытался вести собрание. Естественно, остальные учредители Лиги покинули собрание, не желая участвовать в этом цирке.

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Полное интервью будет опубликовано сегодня на портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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ФХУ Борис Колесников

Комментарии 2

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12 ноября 2021г. 14:52
остались вдвоем в комнате мальчишечка и дяденька лысый
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12 ноября 2021г. 14:32
клоуни шо одні шо інші) то знімайте всі клуби до бісової матері, робіть лігу незалежну від фху і все, грайте собі, відкликайте збірну з IIHF
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