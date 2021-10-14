«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!
Борис Колесников: «Выводы сделаны. Вернемся в следующем сезоне»
Почетный президент донецкого «Донбасса» подвел итоги матча с «Клагенфуртом»
07:57
Борис Колесников / фото - УХЛ
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников в своем Facebook подвел итоги матча дончан с австрийским «Клагенфуртом» (2:1), по итогам которого украинский клуб занял третье место в группе G и упустил шанс выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
«С победой, друзья!
Вот и подошел к концу первый, исторический сезон ХК «Донбасс» в хоккейной Лиге чемпионов. Жаль, что прощаемся с турниром так рано, но мы обязательно вернемся в следующем сезоне и, уверен, сумеем выступить лучше!
Выводы сделаны. Спасибо всем игрокам, тренерам и, конечно же, болельщикам!».
Напомним, тренер «Донбасса» Павел Микульчик также подвел итоги этого матча.Список всех команд, вышедших в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов
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