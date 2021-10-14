Борис Колесников: «Выводы сделаны. Вернемся в следующем сезоне»

Борис Колесников / фото - УХЛ

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников в своем Facebook подвел итоги матча дончан с австрийским «Клагенфуртом» (2:1), по итогам которого украинский клуб занял третье место в группе G и упустил шанс выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

Вот и подошел к концу первый, исторический сезон ХК «Донбасс» в хоккейной Лиге чемпионов. Жаль, что прощаемся с турниром так рано, но мы обязательно вернемся в следующем сезоне и, уверен, сумеем выступить лучше!

Выводы сделаны. Спасибо всем игрокам, тренерам и, конечно же, болельщикам!».