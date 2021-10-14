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Борис Колесников: «Выводы сделаны. Вернемся в следующем сезоне»

Почетный президент донецкого «Донбасса» подвел итоги матча с «Клагенфуртом»
Хоккей Лига чемпионов
07:57
Борис Колесников: «Выводы сделаны. Вернемся в следующем сезоне»
Борис Колесников / фото - УХЛ

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников в своем Facebook подвел итоги матча дончан с австрийским «Клагенфуртом» (2:1), по итогам которого украинский клуб занял третье место в группе G и упустил шанс выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

«С победой, друзья!

Вот и подошел к концу первый, исторический сезон ХК «Донбасс» в хоккейной Лиге чемпионов. Жаль, что прощаемся с турниром так рано, но мы обязательно вернемся в следующем сезоне и, уверен, сумеем выступить лучше!

Выводы сделаны. Спасибо всем игрокам, тренерам и, конечно же, болельщикам!».

Напомним, тренер «Донбасса» Павел Микульчик также подвел итоги этого матча.

Список всех команд, вышедших в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов
Михаил Рыбак
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Донбасс Борис Колесников

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