«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!
Микульчик: «Для первого сезона мы нормально выступили»
Главный тренер «Донбасса – о вылете команды из хоккейной Лиги чемпионов
07:47
Павел Микульчик / фото - ХК Донбасс
ХК «Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом» (2:1). В таблице группы G дончане финишировали на третьем месте, упустив шанс выйти в плей-офф турнира.
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик подвел итоги матча с «Клагенфюртом», высказавшись об общем результате своих подопечных на турнире.
«Игра понравилась. Сегодня мы больше хотели и нам была нужнее эта победа. Поэтому мы старались выложиться полностью.
Были ошибки, но ребята – молодцы. Вовремя собрались и забили нужные голы. Нам сегодня, может, и больше повезло.
Для первого сезона мы нормально, хорошо выступили. Можно было и лучше, но для первого сезона здорово».
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Список всех команд, вышедших в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
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