Микульчик: «Для первого сезона мы нормально выступили»

Павел Микульчик / фото - ХК Донбасс

ХК «Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом» (2:1). В таблице группы G дончане финишировали на третьем месте, упустив шанс выйти в плей-офф турнира.

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик подвел итоги матча с «Клагенфюртом», высказавшись об общем результате своих подопечных на турнире.

Были ошибки, но ребята – молодцы. Вовремя собрались и забили нужные голы. Нам сегодня, может, и больше повезло.

Для первого сезона мы нормально, хорошо выступили. Можно было и лучше, но для первого сезона здорово».