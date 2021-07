Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго Кубка Стэнли

Третий матч получился для «Лайтнинг» пока что самым легким в серии

Послесловие

Виктор Хедман и Никита Кучеров / Фото - Bruce Bennett/Getty Images

После поражения во втором матче финальной серии Кубка Стэнли, как ни парадоксально, в «Монреаль» начали верить. «Канадиенс» переиграли «Тампу» по большинстве статистических показателей (чего стоит только соотношение бросков в створ – 43:23 в пользу канадской команды), но перечеркнули все усилия собственными ошибками, после которых «Лайтнинг» и организовали две решающие шайбы.

Впервые с 1993-го года финальная серия пожаловала в Монреаль. Для местных болельщиков было две новости: одна хорошая и одна плохая. Хорошая – не тренерский мостик команды после двухнедельного карантина вернулся Доминик Дюшарм, плохая – слухи об увеличении посещаемости домашних матчей «Канадиенс» до 10 500 болельщиков не подтвердились, в финале будут пускать на трибуны прежние 3 500 зрителей. Однако каждый из болельщиков выложил просто космические деньги за билеты, поэтому должен был выложиться максимально и эмоционально, ожидая того же и от команды.

Однако поводов для радости болельщиков «Монреаля» в третьем матче было минимум. Уже с первых минут «Тампа» показала хозяевам, что она пожаловала в Квебек с твердыми намерениями крушить, не ожидая активности соперника. Первая по-настоящему осмысленная атака первого звена «Лайтнинг» стала голевой – ювелирным броском с правого края отметился Ян Рутта, а Кэри Прайс, закрытый своими и чужими, был бессилен. Кстати, Рутта стал первым игроком в истории НХЛ, забросивший в июле – ранее сезон никогда так поздно не заканчивался.

Target acquired



No doubt about it, Jan Rutta's got the Shot of the Night! #StanleyCup



NHL x @JagermeisterUSA pic.twitter.com/QTLZbIwwfg — NHL (@NHL) July 3, 2021

В дальнейшем тройка Палат – Поинт – Кучеров продолжала наводить ужас на оборонительные порядки «Монреаля», практически в каждой своей смене превращая защиту «Канадиенс» в руины. Следующую свою шайбу лидеры «Тампы» организовали уже в большинстве. Эрик Стаал схватил две минуты за умышленный выброс шайбы, а Виктору Хедману понадобилось всего 33 секунды, чтобы мощнейшим выстрелом прошить Прайса – шведский защитник стал первым игроком в истории НХЛ, забивавшим во всех 12-ти месяцах. Да, и от былой уверенности «Монреаля» в меньшинстве не осталось и следа…

Один из болельщиков «Монреаля» пришел на этот матч с плакатом с надписью «Я пропускаю рождение своего первенца – надеюсь, это окупится правильной ценой», обыгрывая слово Price (букв. перевод «цена» и одновременно фамилия вратаря «Монреаля» – прим.), и дождался того, на что надеялся – дикого спасения от самого дорогого голкипера лиги.

В этом эпизоде счет должен был становиться 3:0, но Прайс по-настоящему выручил и помог «Монреалю» вернуться в игру.

First period highlight: Montreal Canadiens goalie Carey Price makes a great paddle save as the puck trickles through the crease and gets to it in time.#GoHabsGo #CityNews #Sportsnet pic.twitter.com/vvhMQGffxm — CityNews Montreal (@CityNewsMTL) July 3, 2021

Начиная с середины периода хозяева подняли голову, а бросок Кола Кофилда в штангу окончательно разбудил заскучавших болельщиков на трибунах. Через несколько минут после этого момента «Монреаль» забросил – антигерой второго матча Филлип Дано обманул защитников и Андрея Василевского и, показав передачу, нанес результативный бросок. До конца периода счет и вовсе мог быть равным, но «Монреаль», вновь перебросав соперника 17:12, не использовал свои моменты.

Сразу после перерыва защита «Монреаля» допустила еще одну осечку. Подключившегося к атаке Ши Уэбера забыл подстраховать Джефф Питри, и упустил сменившихся Палата и Кучерова, которых на свидание с Прайсом вывел точный пас Эрика Чернака – 3:1.

Через три минуты Питри снова накосячил, что привело к голу Тайлера Джонсона. Можно было тушить свет, а защитнику «Монреаля» думать, как незаметно после матча покинуть арену – на площади перед ней собралась настоящая разъяренная толпа.

До конца матча не возникло ни одного мгновения сомнений в превосходстве «Тампы», несмотря на очередную шайбу молодого Ника Сузуки, которая отправила команды на второй перерыв при счете 2:4.

В заключительной 20-минутке «Тампа» на классе закатила еще две шайбы, причем последнюю – уже в пустые ворота после очередной кошмарной потери игроков «Монреаля».

Впервые с середины серии предыдущего раунда пришедший на пресс-конференцию Дюшарм как раз и говорил об этом:

«Мы должны играть более цельно, стабильно, не позволять сопернику много, действовать против него плотнее. Играть быстро, динамично, искать свои шансы в атаке. Я скажу вам, у нас что-то получается. Но мы делаем слишком много ошибок, и они нам портят всю картину. Поэтому мы должны более четко и надежно исполнять свою работу».

«Монреаль» должен делать то, что может, но это уже вряд ли поможет. «Тампе» остается выиграть один матч для завоевания второго подряд Кубка Стэнли, причем впервые с 1998-го года финальное противостояние может закончиться с сухим счетом. За всю историю НХЛ только один раз команда, уступавшая в финальной серии 0:3, смогла добраться до Кубка – еще в 1942-м году «Торонто» дожал «Детройт».

«Монреаль» в этом плей-офф уже вытащил серию против «Торонто» со счета 1:3, но если тогда это было подвигом, то в финале «Канадиенс» нужно настоящее чудо света. Пока что все ближе к счету 4:0 в пользу «Тампы», чем к 3:1 и пятому матчу во Флориде. Официальный Twitter Кубка Стэнли уже написал, что в понедельник будет в здании – уникальный сезон НХЛ может закончиться уже после следующего матча.