Первая лига. «Краматорск» сравнялся с «Металлистом» и «Кривбассом». «Агробизнес» и «Волынь» неожиданно потеряли очки
«Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча
Клубы продолжают подготовку к новому сезону
Фото: ХК Кременчуг
В рамках подготовки к новому сезону УХЛ «Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба кременчужан.
Оба матча пройдут в Краматорске 20 и 21 августа в 18:00 и 12:00 соответственно.
Напомним, ранее «Кременчуг» провел два товарищеские матчи с «Соколом», выиграв первый и второй проиграв.
«Краматорск» ранее обыграл «Донбасс» в серии буллитов.
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