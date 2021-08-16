«Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча

Клубы продолжают подготовку к новому сезону





Фото: ХК Кременчуг

В рамках подготовки к новому сезону УХЛ «Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба кременчужан.



Оба матча пройдут в Краматорске 20 и 21 августа в 18:00 и 12:00 соответственно.

Напомним, ранее «Кременчуг» провел два товарищеские матчи с «Соколом», выиграв первый и второй проиграв.

«Краматорск» ранее обыграл «Донбасс» в серии буллитов.