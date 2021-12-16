«Краматорск» подписал двух игроков херсонского «Днепра»

Таланты из Херсона перешли в Суперлигу





Фото: Суперлига

ХК «Краматорск» заявил нападающего Даниила Дуюна и защитника Никиту Круглякова, ранее выступавших в херсонском «Днепре».



Дуюн в сезоне 2021/22 провел за «Днепр» 16 матчей, в которых не отметился набранными очками. Хоккеист ранее становился чемпионом Украины U16, серебряным призером чемпионата Украины U20.

Кругляков в нынешнем сезоне сыграл за «днепр» 18 матчей, в которых отметился одним ассистом. Кругляков становился чемпионом Украины U16, серебряным призером U20. Также у него две бронзы чемпионатов Украины U19.

В «Краматорске» Даниил Дуюн и Никита Кругляков будут выступать под номерами «77» и «91».

Напомним, ранее бывший вратарь херсонского «Днепра» Александр Хомутов обвинил «щук» в том, что клуб не выплатил денег.