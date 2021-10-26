«Кременчуг» «всухую» разнес «Днепр», добыв вторую разгромную победу кряду

Самым результативным игроком стал Гриценко

«Кременчуг» «всухую» победил «Днепр» / фото - УХЛ

«Кременчуг» «всухую» победил «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 7:0.

Самым результативным игроком матча стал Даниил Гриценко, который отметился голевым дублем и одной результативной передачей. Эта разгромная победа стала второй кряду для подопечных Александра Савицкого. В предыдущем матче «Кременчуг» победил «Белый Барс» с разницей в +10 шайб. Стоит отметить, что в предыдущем матче Гриценко также отличился дублем.

В таблице «Кременчуг» (19 очков) идет на 2-м месте, отставая от «Сокола» всего на 1 очко. Но у киевлян есть еще 2 матча в запасе, и они идут на серии из 10 побед.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Кременчуг» – «Днепр» 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

1:0 Созонов, 04:53;

2:0 Гриценко (Ворона), 08:37;

3:0 Гриценко (Яковлев, Кошелев), 15:45;

4:0 Яковлев (Коробов, больш.), 16:37;

5:0 Кошелев (Ворона, Гриценко), 32:34;

6:0 Грицких (Савицкий), 41:39;

7:0 Толстушко (буллит), 44:52

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Коробов – Дубинин – Варава, Яковлев – Горлушко, Скуматов – Созонов – Гриценко, Хришпенц – Толстушко, Савицкий – Ворона – Кошелев, Савченко – Забавин, Сибилевич – Серанов, Глухов – Грицких

«Днепр»: Захарченко (Писаренко – с 16:37); Целогородцев – Алдамжаров – Хамматов, Саврицкий – Ратушный, Кашевко – Русаков – Дворник, Кардашов – Панков, Гринкевич – Булах – Тищенко, Кругляков – Будько, Дуюн, Филимонов

Напомним, в предыдущем матче УХЛ «Донбасс» обыграл «Рулав Одд».