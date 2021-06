Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой

Ши Уэбер / Фото: news-block.com

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф после первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).



Канадец ударил клюшкой сбил с ног форварда «Лайтинг» россиянина Никиту Кучерова. Нарушения правил в этом эпизоде зафиксировано не было.

Montreal Canadiens defenceman Shea Weber has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Slashing Tampa Bay Lightning forward Nikita Kucherov. pic.twitter.com/Qh5KtgC2f8