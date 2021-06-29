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Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой

Уэбер лишился пяти тысяч долларов
Хоккей НХЛ
18:29
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
Ши Уэбер / Фото: news-block.com

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф после первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).

Канадец ударил клюшкой сбил с ног форварда «Лайтинг» россиянина Никиту Кучерова. Нарушения правил в этом эпизоде зафиксировано не было.

Уэбер выплатит пять тысяч долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная соглашением.

«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Монреаль - Тампа-Бэй Кубок Стэнли

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