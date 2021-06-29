«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
Уэбер лишился пяти тысяч долларов
Ши Уэбер / Фото: news-block.com
Защитник «Монреаля» Ши Уэбер получил штраф после первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5).
Канадец ударил клюшкой сбил с ног форварда «Лайтинг» россиянина Никиту Кучерова. Нарушения правил в этом эпизоде зафиксировано не было.
Montreal Canadiens defenceman Shea Weber has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Slashing Tampa Bay Lightning forward Nikita Kucherov. pic.twitter.com/Qh5KtgC2f8— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) June 29, 2021
Уэбер выплатит пять тысяч долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная соглашением.
«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось.
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