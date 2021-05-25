Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»
Мэр Риги: «Каждый должен выбрать – жаждущий свободу народ или кровавый диктатор. По просьбе Фазеля снимем флаги IIHF»
Стакис высказал свою позицию в политическом конфликте
13:19
Фото: twitter.com/MStakis
Мэр Риги Мартиньш Стакис в своем Twitter дал ответ на письмо от IIHF по поводу замены флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.
Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF.
Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор (Александр Лукашенко). По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF.
Напомним, что власти Беларуси изгоняют сотрудников посольства Латвии из страны.