Микульчик: «Команда эмоционально подсела»

Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Краматорском» (5:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба дончан:

Здорово себя проявило звено Сигарев-Бирюков-Шишлянников. Они решают исход матчей. Хотелось бы, чтобы и другие звенья также выполняли бы свою работу. То, что одно звено у нас забивало – они молодцы, но хотелось бы и от других такой результативности.

«Краматорск» был хорошим соперником перед Лигой чемпионов, сегодня игра тяжелая была. У них было много моментов, у нас тоже. Достойная игра была.

Джейлен Смерек сегодня вышел. Понятно, что старался, но видно, что немножко эмоций ему не хватает. Эта ситуация не ушла никуда, нужно время. Но он старается – молодец. Думаю, что все будет хорошо».