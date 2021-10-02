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Микульчик: «Команда эмоционально подсела»

Дальше у «Донбасса» матч в Лиге чемпионов
Хоккей УХЛ
2 октября 22:33
Микульчик: «Команда эмоционально подсела»
Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Краматорском» (5:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба дончан:

«Много говорить не хочется. Ребята отработали, молодцы – выиграли. Видно, что нам последние игры тяжело даются. Команда эмоционально подсела. Завтра будет выходной, отдохнут ребята. Надеюсь, что с хорошими эмоциями подойдем к следующим матчам и к Лиге чемпионов.

Здорово себя проявило звено Сигарев-Бирюков-Шишлянников. Они решают исход матчей. Хотелось бы, чтобы и другие звенья также выполняли бы свою работу. То, что одно звено у нас забивало – они молодцы, но хотелось бы и от других такой результативности.

«Краматорск» был хорошим соперником перед Лигой чемпионов, сегодня игра тяжелая была. У них было много моментов, у нас тоже. Достойная игра была.

Джейлен Смерек сегодня вышел. Понятно, что старался, но видно, что немножко эмоций ему не хватает. Эта ситуация не ушла никуда, нужно время. Но он старается – молодец. Думаю, что все будет хорошо».


Следующим матчем для «Донбасса» станет домашняя встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Клагенфурта», которая состоится 6 октября.



Сергей Остапенко
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Теги

Павел Микульчик Донбасс ХК Краматорск

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