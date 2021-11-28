«Донбасс» проведет контрольный поединок с «Мариуполем»
Микульчик: «Вначале немного не шло»
Наставник отметил то, что его команда играла до конца, не опуская руки
Павел Микульчик / Фото: Суперлига
Главный тренер ХК «Донбасс» Павел Микульчик прокомментировал победу своей команды в контрольном матче против «Мариуполя» (4:3).
«Хорошая, боевая игра. Все старались. Вначале немного не шло, но ребята работали до конца. Молодцы, что выполнили тренерское задание».
Ранее главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер пообещал извлечь уроки из поражения.
Напомним, с 3 по 5 декабря в Мариуполе пройдет Кубок Азовского моря, где сыграют «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь».