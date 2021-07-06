«Монреаль» все еще борется за Кубок Стэнли. «Канадиенс» поцеловали удачу прямо в губы

Только с таким безумным везением можно обыграть «Тампу»

Послесловие

Победная шайба Джоша Андерсона / Фото - twitter.com/CanadiensMTL

«Нам не хотелось, чтобы все заканчивалось сегодня на глазах наших болельщиков. Мы ожидали, что завтра отправимся в Тампу. Наверное, все ребята сегодня еще до матча собрали сумки. Знаете, у нас было чувство, что мы победим, и мы дали себе на это шанс».

Это слова главного героя «Монреаля» в четвертом матче финальной серии нападающего Джоша Андерсона. В этой встрече он оформил дубль – вторую шайбу забросил в овертайме и принес своей команде победу. А вместе с ней и надежду.

«Тампа» должна была закрывать сезон и второй раз кряду становиться чемпионом НХЛ. Впрочем, «Канадиенс» поцеловали Удачу прямо в губы. Она никак не могла от них отвернуться.

Начнем с того, что «Молния» серьезно взялась за своих соперников с самого начала встречи. За 4:22 минуты до конца первого периода действующие чемпионы превосходили своего соперника по броскам 11:1. Но всего лишь второй бросок и едва ли не первая осмысленная атака «Канадиенс» завершилась голом – отличный ассист от Сузуки и первый гол в матче от Андерсона.

Статистика. Как часто она обманывает. Правда, не в этом случае – «Тампа» проиграла все четыре предыдущих матча в текущем плей-офф, в которых пропускала первой. Этот стал пятым.

После пропущенной шайбы «Лайтнинг» еще взвинтила темп. Это вылилось в попадание в перекладину от Брэйдена Пойнта. Три раза в одном матче хоккеисты «Тампы» вместо ворот попадали лишь в его каркас. Помимо Пойнта краску сбивали Виктор Хедман и Никита Кучеров. Промах Кучерова – самый обидный. Его команда уже успела отыграться, пропустить от дебютанта финальной серии и отыграться еще раз.

И вот, за две минуты до конца третьего периода он отлично открылся на дальней штанги ворота «Монреаля», а Райан Макдона блестяще прострелил на партнера. Лучший бомбардир плей-офф находился в метре от незакрытого угла ворот Кэри Прайса. Но вместо попадания в сетку услышал только звон штанги:

«Я обычно не реагирую на подобные моменты, но тут, признаться, подпрыгнул. Макдона и Кучеров в том эпизоде сыграли великолепно, на такое мало кто способен. Закончилось очередным попаданием в штангу. Что мы могли сделать иначе? Было бы неплохо не попадать столько раз в штангу. До сих пор шайбы нас слушались, залетали куда нам нужно. Сегодня – не захотели. Думаю ли я, что мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть? Конечно. Просто они не зашли. Иногда такое случается: вроде играешь очень прилично, но здесь не повезло, там не сложилось, а еще в концовке удачу ловит соперник – и ты проиграл. Никто из нас не вешает нос, но сегодня мне понравилось многое из того, что мы сделали».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер неспроста упомянул о везении соперника в конце. Хорошо, Кучеров не забросил – бывает. Но после этого «Молния» сразу же получила великолепную возможность вырвать победу – капитан «Монреаля» Ши Уэбер схлопотал двойной минимальный штраф, заехав клюшкой по лицу Ондржея Палата.

И это за 1:01 до конца третьего периода при счете 2:2. Стоит ли писать, что Уэбер ехал на скамью штрафников, будто на казнь?

«Тампа» – третья лучшая команда этого плей-офф по реализации большинства – 33,9%. Но в этом матче не реализовала ни одного. «Канадиенс», кстати, лучшие в плей-офф по надежности меньшинства – 91,4%. Их показатели взяли верх.

«Уэбби – наш лидер. Невозможно придумать лучшего партнера. Так что всем хотелось выстоять хотя бы ради него. Конечно, мы бы хотели это сделать ради любого, но его вклад в жизнь команды с тех пор, как он тут оказался, переоценить просто невозможно».

Казалось, удаление капитана должно было надломить команду, но форвард «Монреаля» Брендан Галлахер дал понять, что произошло обратное. Хабс выстояли до конца третьего периода, а затем продержались и на старте овертайма. И стоило только Уэберу вернуться на лед, как канадцы выскочили в контратаку и Джош Андерсон довершил свой дубль:

Это был четвертый овертайм для «Тампы» в текущем плей-офф. Она проиграла все. «Монреаль» же выиграл шесть из семи. И продолжил финальную серию. Теперь вновь придется играть на выезде. Южане только и говорят – так даже лучше, есть возможность стать первой командой с 2015 года, которая оформила чемпионство дома. Практически все южане, Купер – исключение:

«Невозможно взять весь свой опыт, швырнуть его на лед и быть уверенным в победе. Кубок Стэнли нужно заработать, соперник просто так тебе его не отдаст. Если бы «Монреаль» сегодня лег под нас, лично я был бы очень разочарован. «Канадиенс» – гордая команда, гордый клуб, который сегодня вышел побеждать точно так же, как и мы. Поэтому боже упаси кого-то думать, что в следующем матче мы победим просто потому, что играем дома. Ни шанса! А вот если сыграем с необходимым отчаянием, то мне наши шансы нравятся».

Следующий поединок финальной серии состоится 8 июля. Счет 3:1 в пользу «Тампы». Она все также находится в одной победе от второго кряду Кубка Стэнли. Шансы «Монреаля» призрачны.

«Мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче».

Доминик Дюшарм все прекрасно понимает. Но его команда показала, что все еще может бороться – впервые с 1946 года в финальной серии при счете 0:3 кому-то удалось вырвать победу в овертайме. Правда, с 0:3 финал выигрывали только раз в истории…