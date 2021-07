«Монреаль» все еще борется за Кубок Стэнли. «Канадиенс» поцеловали удачу прямо в губы

Победная шайба Джоша Андерсона / Фото - twitter.com/CanadiensMTL

Это слова главного героя «Монреаля» в четвертом матче финальной серии нападающего Джоша Андерсона. В этой встрече он оформил дубль – вторую шайбу забросил в овертайме и принес своей команде победу. А вместе с ней и надежду.

«Тампа» должна была закрывать сезон и второй раз кряду становиться чемпионом НХЛ. Впрочем, «Канадиенс» поцеловали Удачу прямо в губы. Она никак не могла от них отвернуться.

Начнем с того, что «Молния» серьезно взялась за своих соперников с самого начала встречи. За 4:22 минуты до конца первого периода действующие чемпионы превосходили своего соперника по броскам 11:1. Но всего лишь второй бросок и едва ли не первая осмысленная атака «Канадиенс» завершилась голом – отличный ассист от Сузуки и первый гол в матче от Андерсона.

Статистика. Как часто она обманывает. Правда, не в этом случае – «Тампа» проиграла все четыре предыдущих матча в текущем плей-офф, в которых пропускала первой. Этот стал пятым.

После пропущенной шайбы «Лайтнинг» еще взвинтила темп. Это вылилось в попадание в перекладину от Брэйдена Пойнта. Три раза в одном матче хоккеисты «Тампы» вместо ворот попадали лишь в его каркас. Помимо Пойнта краску сбивали Виктор Хедман и Никита Кучеров. Промах Кучерова – самый обидный. Его команда уже успела отыграться, пропустить от дебютанта финальной серии и отыграться еще раз.

И вот, за две минуты до конца третьего периода он отлично открылся на дальней штанги ворота «Монреаля», а Райан Макдона блестяще прострелил на партнера. Лучший бомбардир плей-офф находился в метре от незакрытого угла ворот Кэри Прайса. Но вместо попадания в сетку услышал только звон штанги:

Главный тренер «Тампы» Джон Купер неспроста упомянул о везении соперника в конце. Хорошо, Кучеров не забросил – бывает. Но после этого «Молния» сразу же получила великолепную возможность вырвать победу – капитан «Монреаля» Ши Уэбер схлопотал двойной минимальный штраф, заехав клюшкой по лицу Ондржея Палата.

И это за 1:01 до конца третьего периода при счете 2:2. Стоит ли писать, что Уэбер ехал на скамью штрафников, будто на казнь?

«Тампа» – третья лучшая команда этого плей-офф по реализации большинства – 33,9%. Но в этом матче не реализовала ни одного. «Канадиенс», кстати, лучшие в плей-офф по надежности меньшинства – 91,4%. Их показатели взяли верх.

Казалось, удаление капитана должно было надломить команду, но форвард «Монреаля» Брендан Галлахер дал понять, что произошло обратное. Хабс выстояли до конца третьего периода, а затем продержались и на старте овертайма. И стоило только Уэберу вернуться на лед, как канадцы выскочили в контратаку и Джош Андерсон довершил свой дубль:

