Морозов: «К голам «Сокола» привели наши глупые ошибки»

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Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов прокомментировал победу над «Соколом» (5:4) в первом матче регулярного чемпионата УХЛ. Помимо трех очков в таблицу, дончане также завоевали Кубок Открытия:

У нас сегодня не получалось дисциплинировано играть в защите и полностью выполнять тренерскую установку в некоторых микромоментах, а именно в возвращении в оборону, блокировке бросков и в общем построении обороны.

После двух пропущенных шайб в первом периоде, начали играть упорнее, выигрывать борьбу, были настырнее, стали больше бросать по воротам и шайбы полетели.

У нас усталости после матчей Лиги чемпионов нет, «Сокол» физически очень хорошо готов – команда достаточно молодая, все хорошо двигаются, все скоростные. «Сокол» показывал хороший, быстрый, динамичный хоккей.

Мы продолжаем делать свою работу, у нас все по плану: дальше – больше.

Ожидания от шестого сезона УХЛ? Надеемся, что у нас будет конкурентоспособный чемпионат, будет борьба до конца сезона, и будет интересно, как игрокам, так и болельщикам».