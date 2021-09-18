Морозов: «К голам «Сокола» привели наши глупые ошибки»
Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов прокомментировал победу над «Соколом» (5:4) в первом матче регулярного чемпионата УХЛ. Помимо трех очков в таблицу, дончане также завоевали Кубок Открытия:
«Победили – уже хорошо, результат есть. Забили, хорошо сыграли в большинстве, но есть над чем работать – игра в защите у нас сегодня немного хромала, «теряли» игроков на пятаке, и наши глупые ошибки привели к голам многочисленным.
У нас сегодня не получалось дисциплинировано играть в защите и полностью выполнять тренерскую установку в некоторых микромоментах, а именно в возвращении в оборону, блокировке бросков и в общем построении обороны.
После двух пропущенных шайб в первом периоде, начали играть упорнее, выигрывать борьбу, были настырнее, стали больше бросать по воротам и шайбы полетели.
У нас усталости после матчей Лиги чемпионов нет, «Сокол» физически очень хорошо готов – команда достаточно молодая, все хорошо двигаются, все скоростные. «Сокол» показывал хороший, быстрый, динамичный хоккей.
Мы продолжаем делать свою работу, у нас все по плану: дальше – больше.
Ожидания от шестого сезона УХЛ? Надеемся, что у нас будет конкурентоспособный чемпионат, будет борьба до конца сезона, и будет интересно, как игрокам, так и болельщикам».
Напомним, главный тренер «Донбасса» остался недоволен действиями подопечных, несмотря на победный результат.
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