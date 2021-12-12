НХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы

Слишком большие риски и для клубов, и для игроков

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В последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпийских играх-2014 в Сочи / Фото - ESPN

Зимние олимпийские игры в Пекине начнутся чуть более чем через два месяца, однако ясности по многим вопросам их проведения нет. И если дипломатические бойкоты, которые объявили ряд стран, связаны с состоянием прав человека в Китае и геноцидом мусульманского населения, то самих спортсменов больше волнует тема коронавируса.

А она непростая. Точнее, непростая не сама по себе пандемическая ситуация, сколько внутренние правила в Китае, предусматривающие, что спортсменам предстоит делать в случае сдачи положительного теста на COVID-19 по ходу Игр.

Больше всего сомнений возникает по поводу участия игроков НХЛ в олимпийском хоккейном турнире. Поездка в Пекин была регламентирована еще коллективным соглашением между Лигой и Профсоюзом игроков, заключенным летом 2020 года, с четкой формулировкой – в сезоне-2021/22 должна быть предусмотрена пауза в регулярном чемпионате для участия в Играх. Профсоюз занял четкую позицию в этом вопросе в пользу поездки в Пекин, объясняя ее соответствующим желанием подавляющего большинства хоккеистов.

В итоге, перед стартом текущего сезона Лига разработала два варианта календаря (с паузой в феврале и без), оставив за собой возможность до 10 января отказаться от поездки в Пекин в случае ухудшения ситуации с коронавирусом – как внутри Лиги, так и в Китае. Пока что по состоянию на 12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ было перенесено шесть матчей – на короткие карантины из-за вспышек коронавируса уходили «Оттава» и «Нью-Йорк Айлендерс».



«Оттава» в этом сезоне успела побывать на карантине из-за коронавируса / Фото - Getty Images Оттава в этом сезоне успела побывать на карантине / Фото - Getty Images

В недавнем интервью комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн признался, что опасения по поводу поездки в Пекин в связи с ситуацией с коронавирусом усилились, но Лига пока не планирует отказываться от своих обещаний, и окончательное решение будет за самими игроками и Профсоюзом.

«Мы дали обещание игрокам, и в конечном итоге это будет решение самих игроков», – сказал Беттмэн.

На момент своего интервью комиссионер еще не знал новых правил карантина во время Олимпиады в Пекине, которые появились через два дня после этого.

12 декабря журналист Крис Джонстон написал, что НХЛ и Профсоюз игроков еще ждут инструкций по Олимпиаде, но в обновленном playbook (своде правил) Игр-2022 появилось существенное уточнение: если спортсмен по ходу Игр сдаст положительный тест на COVID-19 и в течение 24 часов после этого не опровергнет его двумя отрицательными, то, по китайскому законодательству, нужно будет находиться на карантине от трех до пяти недель (21-35 дней).

As the NHL/NHLPA await the updated Beijing Olympic playbook, the IOC has provided new info: Any confirmed positive at the Games must produce two negative tests 24 hours apart. Otherwise, the quarantine period can last from 21 days up to five weeks in accordance with Chinese law. — Chris Johnston (@reporterchris) December 11, 2021

При этом, клуб НХЛ не будет выплачивать своему игроку зарплату во время его нахождения на карантине в далеком Китае, а сами хоккеисты не смогут помочь своим командам в уже возобновившемся после Игр регулярном чемпионате. То есть, это громадные риски для обеих сторон.

«Мне, на самом деле, трудно поверить, что сами игроки хотели бы осознать все риски нахождения на трехнедельном карантине в Китае, – говорит Беттмэн. – При этом я не думаю, что это будет идеальный олимпийский опыт с точки зрения изоляции в Олимпийской деревне и всего остального, что происходит».

Но при этом, относясь с большим скепсисом к идее поехать на Игры, Беттмэн предлагает игрокам каждому решать за себя. Наверное, для комиссионера это идеальная нейтральная позиция, хотя с точки зрения безопасности было бы лучше никого никуда не пускать.

Гэри Беттмэн / Фото - Getty Images Гэри Беттмэн / Фото - Getty Images

Однако кажется, что информация о длительном карантине может повлиять на решение многих игроков не в пользу поездки на Игры. А, возможно, и игроков в целом, если решение от себя примет Профсоюз. Пока что же сами хоккеисты могут отказаться от игр без финансовых санкций – тоже до 10 января. Для тех, кто передумает позже, предусмотрены штрафы.

Пока что известно только об одном официальном отказе от поездки на Олимпийские игры – о нем заявил шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. Также североамериканские инсайдеры сообщали об отказе еще одного игрока, имя которого не называется. Однако кажется, что в ближайшие недели нас ждет волна отказов уже по прямым причинам, связанными с нежеланием рисковать и здоровьем, и деньгами, и результатами команды в регулярном чемпионате вместе с отношениями с руководством.

Робин Ленер первым среди игроков НХЛ отказался от поездки на Игры-2022 / Фото - NHL.com Робин Ленер первым среди игроков НХЛ отказался от поездки на Игры-2022 / Фото - NHL.com

«Я не ожидаю, что мы в этом вопросе будем расходиться с Профсоюзом игроков», – сказал недавно заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Исходя из этого можно предположить, что НХЛ и Профсоюз не будут спешить и выждут максимум времени, чтобы до 10 января оценить и ситуацию с коронавирусом, и настроения игроков – до того времени большинство из них должны определиться. И затем мы уже увидим централизованное решение. В пользу поездки на Игры или нет – сейчас не знает никто, но шансы на участие НХЛ в пекинских баталиях за последнее время заметно уменьшились.

Игроки НХЛ впервые приехали на Олимпийские игры в 1998 году, и с тех пор, в связи с отсутствием Кубка мира, а также проведением чемпионата мира в то время, когда за океаном продолжается плей-офф Кубка Стэнли, именно этот турнир считался самым сильным и престижным для национальных сборных.

В 2018 году МОК и НХЛ не удалось достичь соглашения, из-за чего впервые за 20 лет олимпийский хоккейный турнир прошел без игроков НХЛ, что сильно ударило по его уровню и статусу.

Золотые медали на турнире в Пхенчхане завоевала команда Олимпийских атлетов из России, которая в финале в овертайме обыграла сборную Германии.