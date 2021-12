НХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы

В последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпийских играх-2014 в Сочи / Фото - ESPN

Зимние олимпийские игры в Пекине начнутся чуть более чем через два месяца, однако ясности по многим вопросам их проведения нет. И если дипломатические бойкоты, которые объявили ряд стран, связаны с состоянием прав человека в Китае и геноцидом мусульманского населения, то самих спортсменов больше волнует тема коронавируса.

А она непростая. Точнее, непростая не сама по себе пандемическая ситуация, сколько внутренние правила в Китае, предусматривающие, что спортсменам предстоит делать в случае сдачи положительного теста на COVID-19 по ходу Игр.

Больше всего сомнений возникает по поводу участия игроков НХЛ в олимпийском хоккейном турнире. Поездка в Пекин была регламентирована еще коллективным соглашением между Лигой и Профсоюзом игроков, заключенным летом 2020 года, с четкой формулировкой – в сезоне-2021/22 должна быть предусмотрена пауза в регулярном чемпионате для участия в Играх. Профсоюз занял четкую позицию в этом вопросе в пользу поездки в Пекин, объясняя ее соответствующим желанием подавляющего большинства хоккеистов.

В итоге, перед стартом текущего сезона Лига разработала два варианта календаря (с паузой в феврале и без), оставив за собой возможность до 10 января отказаться от поездки в Пекин в случае ухудшения ситуации с коронавирусом – как внутри Лиги, так и в Китае. Пока что по состоянию на 12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ было перенесено шесть матчей – на короткие карантины из-за вспышек коронавируса уходили «Оттава» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В недавнем интервью комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн признался, что опасения по поводу поездки в Пекин в связи с ситуацией с коронавирусом усилились, но Лига пока не планирует отказываться от своих обещаний, и окончательное решение будет за самими игроками и Профсоюзом.

На момент своего интервью комиссионер еще не знал новых правил карантина во время Олимпиады в Пекине, которые появились через два дня после этого.

12 декабря журналист Крис Джонстон написал, что НХЛ и Профсоюз игроков еще ждут инструкций по Олимпиаде, но в обновленном playbook (своде правил) Игр-2022 появилось существенное уточнение: если спортсмен по ходу Игр сдаст положительный тест на COVID-19 и в течение 24 часов после этого не опровергнет его двумя отрицательными, то, по китайскому законодательству, нужно будет находиться на карантине от трех до пяти недель (21-35 дней).

As the NHL/NHLPA await the updated Beijing Olympic playbook, the IOC has provided new info: Any confirmed positive at the Games must produce two negative tests 24 hours apart. Otherwise, the quarantine period can last from 21 days up to five weeks in accordance with Chinese law.