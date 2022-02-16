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ОКР прошла Данию в четвертьфинале Олимпийских игр
Для россиян это уже вторая победа над датчанами на турнире
11:04
Фото: iihf.com
На Олимпийских играх в Пекине в рамках четвертьфинала в мужском хоккее сборная ОКР (Россия) выиграла у команды Дании со счетом 3:1.
Отметим, что ОКР и Дания встречались на групповом этапе и тогда россияне выиграли со счетом 2:0.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал
Россия – Дания 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев), 13:01
1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен), 22:57, ГБ
2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк), 34:36
3:1 Войнов (Шипачев, Грицюк), 55:45, ГБ
Вратари: Федотов - Дам
Напомним, ранее в полуфинал Олимпийских игр прошла команда Словакии.