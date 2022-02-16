ОКР прошла Данию в четвертьфинале Олимпийских игр

Для россиян это уже вторая победа над датчанами на турнире

Фото: iihf.com

На Олимпийских играх в Пекине в рамках четвертьфинала в мужском хоккее сборная ОКР (Россия) выиграла у команды Дании со счетом 3:1.



Отметим, что ОКР и Дания встречались на групповом этапе и тогда россияне выиграли со счетом 2:0.

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

Россия – Дания 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев), 13:01

1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен), 22:57, ГБ

2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк), 34:36

3:1 Войнов (Шипачев, Грицюк), 55:45, ГБ

Вратари: Федотов - Дам

Напомним, ранее в полуфинал Олимпийских игр прошла команда Словакии.