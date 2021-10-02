Микульчик: «Команда эмоционально подсела»
Тимченко: «Команда у соперника мастеровитая, она использовала свои моменты по полной»
Наставник «Краматорска» назвал игру с «Донбассом» боевой
Фото: ХК Донбасс
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал поражение от «Донбасса» (2:5) в матче регулярного чемпионата УХЛ:
«Хорошая была игра – боевая. Команда у соперника мастеровитая, она использовала свои моменты по полной.
Будем разбираться с игрой спецбригад. Нужно посмотреть, по горячим следам трудно что-то сказать.
Перед матчами с «Днепром» и «Кременчугом» отдохнем, наберемся сил. Посмотрим на наши ошибки и будем исправлять их».
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