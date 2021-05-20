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Овечкин сломал клюшку о борт и кричал на партнеров после второго поражения от «Бостона»

«Брюинз» ведут 2:1 в серии против «Вашингтона»
Хоккей НХЛ
20 мая 09:02
Овечкин сломал клюшку о борт и кричал на партнеров после второго поражения от «Бостона»
Александр Овечкин / Фото: twitter.com/Capitals

Состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

Крэйг Смит принес победу своей команде на шестой минуте второго овертайма благодаря ошибке Ильи Самсонова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в тот момент находился на скамейке запасных, не смог сдержать эмоций и сломал клюшку о борт, а также накричал на своих партнеров.

Напомним, что «Кэпиталз» выиграли первый матч серии, после чего дважды проиграли «Брюинз».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинс

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