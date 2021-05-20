Овечкин сломал клюшку о борт и кричал на партнеров после второго поражения от «Бостона»

«Брюинз» ведут 2:1 в серии против «Вашингтона»

Александр Овечкин / Фото: twitter.com/Capitals

Состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).



Крэйг Смит принес победу своей команде на шестой минуте второго овертайма благодаря ошибке Ильи Самсонова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в тот момент находился на скамейке запасных, не смог сдержать эмоций и сломал клюшку о борт, а также накричал на своих партнеров.

Напомним, что «Кэпиталз» выиграли первый матч серии, после чего дважды проиграли «Брюинз».