Пидгурский – о поражении от «Кременчуга» 7:0: «Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются»

Главный тренер «Днепра» подвел итоги матча

Дмитрий Пидгурский / фото - УХЛ

«Кременчуг» «всухую» победил «Днепр» (7:0) в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Главный тренер «щук» Дмитрий Пидгурский подвел итоги этой встречи.

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Первый период, забив в начале, можно было по-другому завершить, а так 0:4. Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются. Они стараются, где-то, за счёт того, что молодые, второе и третье звено, им не хватает концентрации. В одно звено очень тяжело сыграть. Конечно счёт говорит о другом, но не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются. Будем готовится к «Соколу».

«Днепр» набирал обороты по ходу чемпионата, первую игру с «Кременчугом» вы проиграли 0:4, теперь 0:7. В чем причина?

Сейчас мы проседаем, потому что у нас не было предсезонки, и мы играем в три звена, поэтому мы где-то сейчас подсели. Нужна свежая кровь, будем работать в этом направлении.

Напомним, в прошлом матче «Днепр» в овертайме победил «Белый Барс».