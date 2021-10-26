Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 8
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс 4:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз 4:1 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз 5:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис 5:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 3:0 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр 7:0 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 4:2 Окончен
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован

Пидгурский – о поражении от «Кременчуга» 7:0: «Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются»

Главный тренер «Днепра» подвел итоги матча
Хоккей УХЛ
21:58
Пидгурский – о поражении от «Кременчуга» 7:0: «Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются»
Дмитрий Пидгурский / фото - УХЛ

«Кременчуг» «всухую» победил «Днепр» (7:0) в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Главный тренер «щук» Дмитрий Пидгурский подвел итоги этой встречи.

Поделитесь впечатлениями от игры.

Первый период, забив в начале, можно было по-другому завершить, а так 0:4. Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются. Они стараются, где-то, за счёт того, что молодые, второе и третье звено, им не хватает концентрации. В одно звено очень тяжело сыграть. Конечно счёт говорит о другом, но не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются. Будем готовится к «Соколу».

«Днепр» набирал обороты по ходу чемпионата, первую игру с «Кременчугом» вы проиграли 0:4, теперь 0:7. В чем причина?

Сейчас мы проседаем, потому что у нас не было предсезонки, и мы играем в три звена, поэтому мы где-то сейчас подсели. Нужна свежая кровь, будем работать в этом направлении.

Напомним, в прошлом матче «Днепр» в овертайме победил «Белый Барс».

 

Источник: УХЛ Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Днепр (Херсон) Дмитрий Пидгурский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Кременчуг» «всухую» разнес «Днепр», добыв вторую разгромную победу кряду
«Кременчуг» «всухую» разнес «Днепр», добыв вторую разгромную победу кряду
Хоккей УХЛ
20:47
«Белый Барс» заработал первое очко в сезоне
«Белый Барс» заработал первое очко в сезоне
Хоккей УХЛ
21 октября 21:24
УХЛ. «Днепр» – «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккей УХЛ
21 октября 18:12
Пидгурский: «У нас задача биться за медали»
Пидгурский: «У нас задача биться за медали»
Хоккей УХЛ
20 октября 11:31
Дубль Сигарева принес «Донбассу» уверенную победу над «Днепром»
Дубль Сигарева принес «Донбассу» уверенную победу над «Днепром»
Хоккей УХЛ
19 октября 20:39
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
Хоккей УХЛ
19 октября 18:39

Новости: Хоккей

«Спартак» с камбэком и хэт-триком Широкова победил «Торпедо», ХК «Сочи» прервал серию поражений
«Спартак» с камбэком и хэт-триком Широкова победил «Торпедо», ХК «Сочи» прервал серию поражений
КХЛ
22:40
Три шайбы «Рулав Одда» в неравных составах обеспечили харьковчанам победу над «Белым Барсом»
Три шайбы «Рулав Одда» в неравных составах обеспечили харьковчанам победу над «Белым Барсом»
УХЛ
22:15
Пидгурский – о поражении от «Кременчуга» 7:0: «Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются»
Пидгурский – о поражении от «Кременчуга» 7:0: «Не могу упрекнуть ребят в том, что они не стараются»
УХЛ
21:58
«Кременчуг» «всухую» разнес «Днепр», добыв вторую разгромную победу кряду
«Кременчуг» «всухую» разнес «Днепр», добыв вторую разгромную победу кряду
УХЛ
20:47
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
19:52
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
УХЛ
18:00
Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
Эксклюзив Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
УХЛ
17:49
Шафаренко: «Украинский хоккей делает маленькие шаги вперед»
Шафаренко: «Украинский хоккей делает маленькие шаги вперед»
Хоккей в Европе
17:31
Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом
Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом
НХЛ
16:46
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
4
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
27 октября 14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
27 октября 17:00
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
27 октября 21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
27 октября 21:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00