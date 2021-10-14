Микульчик: «Для первого сезона мы нормально выступили»
Победная шайба «Донбасса» в ворота «Клагенфурта» – в топ-3 лучших гола шестого тура ЛЧ
Дончане разыграли красивую комбинацию в большинстве
10:36
Фото: ХК Донбасс
Пресс-служба Лиги чемпионов представила лучшие голы заключительного тура группового этап турнира.
На третьем месте расположилась победная шайба «Донбасса» в ворота «Клагенфурта» (2:1). Под занавес третьего периода дончане сумели реализовать большинство, благодаря шикарной комбинации, в завершающий фазе которой Андрей Бирюков ассистировал Олегу Шишлянникову.
Топ-3 лучших гола шестого тура Лиги чемпионов:
Напомним, «Донбасс» стал единственной командой, которая сумела победить «Клагенфурт» в группе, однако в плей-офф чемпион Украины не попал, заняв третье место в квартете.
Комментарии 0