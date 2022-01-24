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Полуфинал ХЛЧ между «Таппарой» и «Мюнхеном» получил новую дату

Игра уже переносилась трижды из-за коронавируса
Хоккей Лига чемпионов
18:38
Полуфинал ХЛЧ между «Таппарой» и «Мюнхеном» получил новую дату

Трижды перенесенный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Таппарой» и «Мюнхеном» перенесен на 1 февраля.

Игра состоится в 19:00 на Nokia Arena в Тампере.

Полуфинальная игра переносилась три раза из-за вспышек коронавируса в командах. Первоначально запланированные полуфинальные игры между двумя командами должны были пройти 4 и 11 января Последней планируемой датой было 25 января.

Напомним, ранее определился первый финалист Лиги чемпионов.

Карен Агабекян
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