Полуфинал ХЛЧ между «Таппарой» и «Мюнхеном» получил новую дату

Хоккейная Суперлига. «Краматорск» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
Трижды перенесенный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Таппарой» и «Мюнхеном» перенесен на 1 февраля.
Игра состоится в 19:00 на Nokia Arena в Тампере.
Полуфинальная игра переносилась три раза из-за вспышек коронавируса в командах. Первоначально запланированные полуфинальные игры между двумя командами должны были пройти 4 и 11 января Последней планируемой датой было 25 января.
Напомним, ранее определился первый финалист Лиги чемпионов.
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