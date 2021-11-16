Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 15
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс 0:4 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 6:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 5:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага -:- Запланирован
20:00 Клагенфурт - Лександс -:- Запланирован
20:00 Векше - Таппара -:- Запланирован
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда -:- Запланирован
20:30 Больцано - Лукко Раума -:- Запланирован
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Регле -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован

Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»

Шевченко жалеет, что ранее познакомил главных лиц противоречий
Хоккей УХЛ
09:34
Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»
Фото: Facebook

Президент «Кривбасса» Александр Шевченко высказался о конфликте в украинском хоккее:

В 2016 году я был одним из 6 основателей Украинской Хоккейной Лиги. На тот момент хоккей в Украине, мягко говоря, находился в заднице. Помню, как мы часами обсуждали с Борисом Колесниковым, как правильно все построить, кого привлечь, где найти 6й клуб для того, чтоб чемпионат состоялся. Я убеждал его вернуть к жизни телеканал XSPORT, появились первые спонсоры – лига начала существовать и развиваться.

За 5 лет УХЛ прошла очень сложный путь – создала отличный чемпионат, который начали смотреть и который стал интересен спонсорам. В этом году «появляется» Федерация хоккея Украины и говорит – все, теперь этим всем будем управлять мы. Деньги нам, а вы все подвиньтесь. Конфликт начал разворачиваться между Георгием Зубко и Борисом Колесниковым, и самое противное для меня, что я когда-то и познакомил этих людей.

Гоша (я же могу тебя так называть или теперь Георгий Юрьевич?), я помню, как ты просил меня познакомить тебя с БВ. Ты просто не представляешь, сколько мне пришлось приложить усилий, чтоб ваша первая встреча состоялась, а сейчас такое вот спасибо ему – человеку, который на своих плечах вернул хоккей в Украину? Одумайся, пожалуйста. Это чистой воды рейдерство. Я знаю, что ты это прочитаешь – неправильно все это и плохо закончится для украинского хоккея. Всегда есть красные линии, в любой борьбе. Я не знаю есть ли в сложившийся ситуации шаг назад, но надеюсь, что он есть.

Борис Викторович, должен признать, что ваша первая характеристика моего товарища была в точку и жалею, что переубедил вас. Не буду ее здесь повторять, опять ФБ забанит на месяц.

О неприятной ситуации высказался и президент ФБУ Михаил Бродский.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

ФХУ

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
16 ноября 2021г. 11:35
все четко описал, ФХУ враги украинского хоккея
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Хоккей УХЛ
12 ноября 13:54
7
Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
Эксклюзив
Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
Баскетбол
12 ноября 12:52
Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
Эксклюзив Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
Хоккей УХЛ
26 октября 17:49
2
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Хоккей УХЛ
25 октября 16:49
1

Новости: Хоккей

В составе «Адлера» случилась вспышка Covid-19 перед матчем против «Фрелунды»
В составе «Адлера» случилась вспышка Covid-19 перед матчем против «Фрелунды»
Лига чемпионов
13:01
Фетисов – о возможном отказе НХЛ от Олимпиады-2022: «Опять во всем обвинят Россию?»
Фетисов – о возможном отказе НХЛ от Олимпиады-2022: «Опять во всем обвинят Россию?»
Пекин-2022
12:51
Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть пересмотрено. Для этого есть несколько причин
Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть пересмотрено. Для этого есть несколько причин
Пекин-2022
11:40
Кобылев вернулся в «Донбасс»
Кобылев вернулся в «Донбасс»
УХЛ
11:32
Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»
Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»
УХЛ
09:34
«Тампа-Бэй» нанесла «Айлендерс» третье поражение кряду, «Коламбус» разобрался с «Детройтом»
«Тампа-Бэй» нанесла «Айлендерс» третье поражение кряду, «Коламбус» разобрался с «Детройтом»
НХЛ
07:39
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Куньлунь» отыгрался с 0:4, но уступил «Амуру»
КХЛ
15 ноября 21:59
«Белый Барс» усилился восьмикратным чемпионом Украины
«Белый Барс» усилился восьмикратным чемпионом Украины
УХЛ
15 ноября 18:52
Украина – 14-я в рейтинге Хоккейной Лиги Чемпионов
Украина – 14-я в рейтинге Хоккейной Лиги Чемпионов
Лига чемпионов
15 ноября 10:49
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
52
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
4
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00