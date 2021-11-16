Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»

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Президент «Кривбасса» Александр Шевченко высказался о конфликте в украинском хоккее:



За 5 лет УХЛ прошла очень сложный путь – создала отличный чемпионат, который начали смотреть и который стал интересен спонсорам. В этом году «появляется» Федерация хоккея Украины и говорит – все, теперь этим всем будем управлять мы. Деньги нам, а вы все подвиньтесь. Конфликт начал разворачиваться между Георгием Зубко и Борисом Колесниковым, и самое противное для меня, что я когда-то и познакомил этих людей.

Гоша (я же могу тебя так называть или теперь Георгий Юрьевич?), я помню, как ты просил меня познакомить тебя с БВ. Ты просто не представляешь, сколько мне пришлось приложить усилий, чтоб ваша первая встреча состоялась, а сейчас такое вот спасибо ему – человеку, который на своих плечах вернул хоккей в Украину? Одумайся, пожалуйста. Это чистой воды рейдерство. Я знаю, что ты это прочитаешь – неправильно все это и плохо закончится для украинского хоккея. Всегда есть красные линии, в любой борьбе. Я не знаю есть ли в сложившийся ситуации шаг назад, но надеюсь, что он есть.

Борис Викторович, должен признать, что ваша первая характеристика моего товарища была в точку и жалею, что переубедил вас. Не буду ее здесь повторять, опять ФБ забанит на месяц.