Президент «Кривбасса»: «Деятельность ФХУ – чистой воды рейдерство. Это плохо закончится для украинского хоккея»
Президент «Кривбасса» Александр Шевченко высказался о конфликте в украинском хоккее:
В 2016 году я был одним из 6 основателей Украинской Хоккейной Лиги. На тот момент хоккей в Украине, мягко говоря, находился в заднице. Помню, как мы часами обсуждали с Борисом Колесниковым, как правильно все построить, кого привлечь, где найти 6й клуб для того, чтоб чемпионат состоялся. Я убеждал его вернуть к жизни телеканал XSPORT, появились первые спонсоры – лига начала существовать и развиваться.
За 5 лет УХЛ прошла очень сложный путь – создала отличный чемпионат, который начали смотреть и который стал интересен спонсорам. В этом году «появляется» Федерация хоккея Украины и говорит – все, теперь этим всем будем управлять мы. Деньги нам, а вы все подвиньтесь. Конфликт начал разворачиваться между Георгием Зубко и Борисом Колесниковым, и самое противное для меня, что я когда-то и познакомил этих людей.
Гоша (я же могу тебя так называть или теперь Георгий Юрьевич?), я помню, как ты просил меня познакомить тебя с БВ. Ты просто не представляешь, сколько мне пришлось приложить усилий, чтоб ваша первая встреча состоялась, а сейчас такое вот спасибо ему – человеку, который на своих плечах вернул хоккей в Украину? Одумайся, пожалуйста. Это чистой воды рейдерство. Я знаю, что ты это прочитаешь – неправильно все это и плохо закончится для украинского хоккея. Всегда есть красные линии, в любой борьбе. Я не знаю есть ли в сложившийся ситуации шаг назад, но надеюсь, что он есть.
Борис Викторович, должен признать, что ваша первая характеристика моего товарища была в точку и жалею, что переубедил вас. Не буду ее здесь повторять, опять ФБ забанит на месяц.
О неприятной ситуации высказался и президент ФБУ Михаил Бродский.