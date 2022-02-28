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Рижское «Динамо» снялось с КХЛ

Латвийский коллектив отреагировал на нападение россии на Украину
Хоккей КХЛ
18:51
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
Фото: dinamoriga.lv

Рижское «Динамо» приняло решение о выходе из всех структур КХЛ из-за российской агресси на территории Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба Юрис Савицкис:

Принято решение о выходе из КХЛ. Это выражает четкую позицию клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой.

Напомним, что ранее снялся также финский «Йокерит».

Олег Шумейко-младший
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Динамо Рига (хоккей)

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