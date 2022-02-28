Белодед: «Вооруженные силы Украины, вы – наши герои!»
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
Латвийский коллектив отреагировал на нападение россии на Украину
Фото: dinamoriga.lv
Рижское «Динамо» приняло решение о выходе из всех структур КХЛ из-за российской агресси на территории Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба Юрис Савицкис:
Принято решение о выходе из КХЛ. Это выражает четкую позицию клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой.
Напомним, что ранее снялся также финский «Йокерит».
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