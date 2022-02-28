Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:40
Ковбои холодных вод
21:50
Хоккей. Суперлига Париматч. Краматорск - Донбасс

Россию отстранили от Евротура

Швеция и Чехия откажут рф в участии на двух последних этапах
Хоккей Хоккей в Европе
21:29
Россию отстранили от Евротура
Фото: swehockey.se

россия не выступит на двух последних этапах Евротура по хоккею.

Председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон сообщил, что Швеция, Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать команду рф на оставшиеся этапы турнира.

Организаторы рассматривают вариант с заменой россии другой командой.

Напомним, что КХЛ также несет потери – уже отказались от участия «Йокерит» и рижское «Динамо».

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Швеции (хоккей) сборная Чехии (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Новый чемпион, финское проклятие для ОКР и крутой вундеркинд из Словакии. Главные итоги хоккейного турнира ОИ-2022
Послесловие
Новый чемпион, финское проклятие для ОКР и крутой вундеркинд из Словакии. Главные итоги хоккейного турнира ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
20 февраля 16:23
2
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Olympics Пекин-2022
15 февраля 13:30
Известны пары плей-офф Олимпийского турнира
Известны пары плей-офф Олимпийского турнира
Olympics Пекин-2022
13 февраля 19:50
Чехия дожала Швейцарию и выиграла первую серию буллитов на Олимпийских играх-2022
Чехия дожала Швейцарию и выиграла первую серию буллитов на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
11 февраля 13:30
Финляндия с хет-триком Маннинена обыграла Словакию в первом матче Олимпиады-2022
Финляндия с хет-триком Маннинена обыграла Словакию в первом матче Олимпиады-2022
Olympics Пекин-2022
10 февраля 12:57
Швеция обыграла Латвию в стартовом матче группы C на Олимпиаде-2022
Швеция обыграла Латвию в стартовом матче группы C на Олимпиаде-2022
Olympics Пекин-2022
10 февраля 09:18

Новости: Хоккей

Россию отстранили от Евротура
Россию отстранили от Евротура
Хоккей в Европе
21:29
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
КХЛ
18:51
«Чикаго» «всухую» проиграл «Сент-Луису», «Виннипег» победил «Аризону»
«Чикаго» «всухую» проиграл «Сент-Луису», «Виннипег» победил «Аризону»
НХЛ
08:30
«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»
«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»
Хоккейная Суперлига
27 февраля 20:29
«Каролина» «всухую» разгромила «Коламбус», «Чикаго» разобрался с «Нью-Джерси»
«Каролина» «всухую» разгромила «Коламбус», «Чикаго» разобрался с «Нью-Джерси»
НХЛ
26 февраля 10:05
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
КХЛ
25 февраля 11:18
«Ванкувер» одержал разгромную победу над «Калгари», «Питтсбург» крупно проиграл «Нью-Джерси»
«Ванкувер» одержал разгромную победу над «Калгари», «Питтсбург» крупно проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ
25 февраля 09:00
«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
НХЛ
24 февраля 08:59
Владимир Карабаджак: «Сегодня был командный хоккей – ребята помогали друг другу»
Владимир Карабаджак: «Сегодня был командный хоккей – ребята помогали друг другу»
Хоккейная Суперлига
23 февраля 21:30
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
55
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
21
Все новости