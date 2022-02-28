Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
Россию отстранили от Евротура
Швеция и Чехия откажут рф в участии на двух последних этапах
21:29
Фото: swehockey.se
россия не выступит на двух последних этапах Евротура по хоккею.
Председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон сообщил, что Швеция, Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать команду рф на оставшиеся этапы турнира.
Организаторы рассматривают вариант с заменой россии другой командой.
Напомним, что КХЛ также несет потери – уже отказались от участия «Йокерит» и рижское «Динамо».
Комментарии 0