«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», «Вегас» в овертайме дожал «Сент-Луис»
Результаты матчей игрового дня
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Сан–Хосе» 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
0:1 Хертл (Бернс, Майер), 07:57, ГБ,
0:2 Кейн (Бернс, Лабанк), 20:37,
0:3 Карлссон (Лабанк, Кутюр), 45:58, ГБ,
0:4 Майер (Нието, Томаш Хертл), 48:03,
0:5 Лабанк (Кейн, Ферраро), 49:16,
0:6 Хандемарк, 54:59,
Вратари: Гибсон (Миллер) – Дубник.
«Эдмонтон» – «Оттава» 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ямамото), 0:10,
1:1 Шабо (Зайцев, Уотсон), 3:06,
2:1 Бэрри (Макдэвид), 13:45,
2:2 Ткачак (Штютцле, Батерсон), 29:19, ГБ,
3:2 Нерс (Русселль), 33:55,
4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри), 38:50, ГБ,
5:2 Эннис (Нюджент–Хопкинс), 45:05,
6:2 Хаас (Эннис, Ларссон), 55:48,
Вратари: Смит – Даккорд.
«Колорадо» – «Лос–Анджелес» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 Рантанен (Грэйвз, Тэйвс), 29:18,
2:0 Маккиннон (Рантанен), 58:37 ПВ,
Вратари: Грубауэр – Пэтерсен.
«Сент–Луис» – «Вегас» 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
0:1 Стоун (Стивенсон, Пачиоретти), 14:48,
0:2 Маршессо (Смит), 15:29,
1:2 О`Райлли (Фолк, Сэнфорд), 25:14,
1:3 Носек (Коглан, Руа), 30:12,
2:3 Тарасенко (Блэй, Бортуццо), 33:36,
3:3 Сэнфорд (Хоффман, Кайру), 44:53, ГБ,
4:3 Перрон (Шенн, Тарасенко), 50:40, ГБ,
4:4 Мартинес (Теодор, Руа), 51:27,
4:5 Смит (Маршессо, Мартинес), 62:38, ГБ,
Вратари: Биннингтон – Флери.
«Миннесота» – «Аризона» 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
1:0 Капризов (Зуккарелло, Сперджен), 45:47,
2:0 Капризов (Бьюгстад, Дамба), 48:10,
3:0 Бродин (п.в., Зуккарелло), 59:01,
4:0 Капризов (Зуккарелло, Соуси), 59:11,
Вратари: Тэлбот – Хилл.
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