Савицкий: «Некоторые ребята покинут команду и будем готовиться к чемпионату УХЛ»
Савицкий: «Непростая игра. Я рад, что ребята сражались до конца»
Александр рассказал о проблеме с удалениями
Александр Савицкий / Фото: УХЛ
Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий высказался о победе своих подопечных над «Краматорском» (5:2).
«Непростая игра. Я рад, что ребята сражались до конца. Ложились под шайбы, проявляли мужество. Мы владели инициативой, но немного сдали в третьем периоде, подвели удаления. А так я доволен игрой, бесстрашием. Но это только начало, будем надеятся, что будем набирать походу чемпионата. Будем играть более организованно, хотя сегодня играли неплохо, создавали моменты. Я доволен.
Много удалений? Во-первых, не все ещё привыкли к новым правилам. За каждую задержку, зацеп удаляют. Пока привыкаем к нововведениям.
Сейчас поедем домой, восстановимся. Завтра потренируемся и вперёд в бой».
Напомним, ранее «Кременчуг» заявил на сезон в УХЛ 26 хоккеистов.
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