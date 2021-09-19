Савицкий: «Непростая игра. Я рад, что ребята сражались до конца»

Александр Савицкий / Фото: УХЛ

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий высказался о победе своих подопечных над «Краматорском» (5:2).



Много удалений? Во-первых, не все ещё привыкли к новым правилам. За каждую задержку, зацеп удаляют. Пока привыкаем к нововведениям.

Сейчас поедем домой, восстановимся. Завтра потренируемся и вперёд в бой».