Сборная Украины проведет товарищеские матчи с Италией и Венгрией

Поединки пройдут в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два товарищеских матча.

12 ноября подопечные Вадима Шахрайчука сыграют против Италии, а 13-го – Венгрии.

Матчи пройдут в рамках международного турнира в Будапеште. Для сборной Украины это будет часть подготовки к чемпионату мира.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины.

Напомним, с 24 апреля по 1 мая в польском Катовице пройдет чемпионат мира в Дивизионе IB, где «сине-желтые» будут встречаться с Литвой, Польшей, Японией, Эстонией и Сербией.