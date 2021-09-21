Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»
Шафаренко: «Нужно относиться к большинству ответственнее»
Но в общем, специалист уверен, что «Сокол» сыграл хорошо против «Мариуполя»
Олег Шафаренко / Фото: УХЛ
Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко
прокомментировал победу в матче против «Мариуполя» (2:0) в новом сезоне УХЛ.
«Хорошая, боевая игра получилась. Доволен, что выиграли. Мы играли на выезде две игры, сыграли их хорошо.
Усталость после «Донбасса»? – Нет, усталости нет. Обе команды сегодня играли в большинстве много. Я думаю, что нужно просто относиться к большинству ответственнее».
Об игре нового вратаря Артура Оганджаняна.
«Если выиграли, значит молодец. На ноль сыграл».Напомним, победа над «Мариуполем» стала для «Сокола» первой в нынешнем сезоне. В первом матче киевляне уступили «Донбассу».
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