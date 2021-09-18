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Шафаренко: «В нападение создавали хорошие моменты, но реализация страдает»

Главный тренер «Сокола» надеется, что команда еще прибавит
Хоккей УХЛ
08:00
Шафаренко: «В нападение создавали хорошие моменты, но реализация страдает»
Фото: hcdonbass.com

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал поражение от «Донбасса» (4:5) в первом матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги:

«В нападении создавали хорошие моменты, но реализация страдает. Но, я думаю, что все команды хотят получше реализацию. На сегодняшний день так, как есть.

Для первой игры – хороший хоккей. Против «Донбасса» – думаю, что неплохо.

Я думаю, что мы прибавим еще».


Главный тренер «Донбасса» остался недоволен действиями подопечных, несмотря на победу.

Сергей Остапенко
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Теги

Олег Шафаренко Донбасс Сокол (Киев)

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