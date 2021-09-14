Шаманский: «Рулав Одд» ставит перед собой амбициозные цели – не победа в чемпионате, но тоже достойно»

Наставник новичка УХЛ – о задачах команды, селекции команды и старте тренерской карьеры

Интервью

Игорь Шаманский / Фото: uhl.ua

Главный тренер новичка УХЛ «Рулав Одд» Игорь Шаманский рассказал о дебюте в качестве главного тренера, возвращении большого хоккея в Харьков, составе команды и целях коллектива.



Когда завершали карьеру хоккеиста, думали о том, чтобы возглавить профессиональную команду?

Скажу больше, я об этом задумывался еще, когда играл. Уже тогда мне мысленно хотелось быть именно главным тренером. Не знаю почему, но такая мысль у меня закрадывалась еще лет пять назад. А года два-три назад я уже задумался об этом глобально – моделировал какие-то ситуации, готовил себя морально к должности главного тренера.

Вообще, как пришло предложение стать у руля новичка из Харькова?

Всех нюансов рассказывать, конечно, не буду (смеется). Но вообще, я же играл в составе этой команды в Киеве в аматорской лиге в прошлом году. Мы тогда фурор произвели и в плане рекламы, и в плане шоу. С тех пор у нас было общение с руководством, контакт постоянный. Когда уже дошло дело до команды мастеров и мне предложили должность, я ни минуты не думая, сразу согласился. Такой шанс может выпасть раз в жизни и им обязательно надо воспользоваться, выполнить те задачи, которые перед нами поставлены.

Для многих болельщиков «Рулав Одд» – темная лошадка. Расскажите подробнее, какие амбиции у дебютанта УХЛ и какие цели будете ставить перед клубом?

Конечно, если я скажу, что у нас цель - сразу выиграть чемпионат, то я слукавлю. Сейчас наша главная задача – достойно и хорошо выступить в чемпионате УХЛ. Плюс наша такая внутрикомандная цель – это попадание в ТОП-4 на первом этапе. Мы себе поставили цель – руководство нас в этом поддержало. Мы все понимаем, что команды ради команды не должно быть, нужна глобальная цель. Поэтому мы решили, что мы должны закончить регулярный чемпионат в четверке лидеров.

Сейчас команда уже приступила к сборам и в тренировочном лагере находится около 40 хоккеистов. Можете приоткрыть завесу, кого болельщики смогут увидеть в составе харьковского клуба?

Увидите хоккеистов (смеется). На самом деле, у нас идет текучка - мы смотрим игроков. Мы сейчас в пожарном режиме собраны - не так много осталось до старта чемпионата. Мы собрали определенных людей, начали сбор. У нас сейчас приезжают-уезжают люди, мы продолжаем просмотр. У нас нет времени на раскачку, нет времени массово просматривать хоккеистов. Сейчас занялись уже более точечной комплектацией – приглашаем игроков на определенное место в команде. В принципе, руководство нам помогает и мы все работаем в этом направлении. Все понимают, что времени очень мало, а состав надо сбалансировать достаточно быстро.

Исходя из того, что времени очень мало, как думаете, в какой форме команда подойдет к старту сезона?

Я совру, если скажу, что в оптимальной. Понятное дело, что для того, чтобы подойти к сезону в оптимальной форме, нужно провести полноценные сборы, сыграть несколько турниров. Это сейчас и делают остальные команды. Конечно, мы выйдем не в самой лучшей форме. Но, я уверен, что мы выйдем и покажем хорошую игру. Надеюсь, что и результат от этого будет.

Рассматривали ли сценарий старта «Краматорска» в прошлом сезоне УХЛ? Возможно ли его повторение у «Рулав Одд»?

Конечно, думал об этом. Можно сказать, что мы сейчас взяли за пример «Краматорск». В прошлом году они, в принципе, были в похожих условиях. Но при этом они здорово выступили – с первых же туров. Поэтому мы рассчитываем на такое же начало, как было у «Краматорска», и я думаю, что для этого у нас все есть.

Год в Харькове не было профессионального хоккея. Как думаете, в Харькове соскучились по этому виду спорта?

Я уверен, что люди в Харькове соскучились по хоккею. Это город-миллионник, тем более с хоккейной историей, которая тянется еще с Советского Союза. Так что люди здесь, как ни крути, помнят и любят хоккей. Мы даже сейчас видим, что люди уже интересуются нашей командой, пишут, говорят, что придут на трибуны. Так что я думаю, что в этом плане у нас будет большой интерес. Харьков – это большой, промышленный, спортивный город и здесь все есть для того, чтобы люди болели за хоккей и поддерживали нас на трибунах.

Что ждет болельщиков на матчах «Рулав Одд» в Харькове?

Будет очень много интересного. Не буду пока все раскрывать, но уверен, что будет очень здорово для всех болельщиков. Мы хотим популяризировать хоккей со своей стороны не только хорошей игрой и результатами, но еще и околохоккейными вещами.

Есть у Вас какие-то ожидания от твоей работы тренера в новом сезоне? Чего хотелось бы достичь в этой сфере?

Естественно, хотелось бы достичь высот. Все спортсмены, все тренеры, когда приходят на свою работу, хотят не просто играть, а достичь высоких результатов, заработать себе имя, выиграть Кубок. Я не исключение. Конечно, я реалист. Понятное дело, что я молодой тренер – первый год, опыта еще не хватает. Но, в принципе, я понимаю, как это все должно происходить – стараюсь это потихонечку внедрять в команде, в тренировочном процессе, в общении с командой. Я ставлю как перед собой, так и перед клубом, только максимальные цели. Иначе нет смысла этим заниматься. Всегда хоккеист, когда играет, хочет выигрывать.

«Рулав Одд» позиционирует себя очень уверенно – какой стиль хоккея Вы бы хотели видеть в команде?

Сейчас все играют нагло, агрессивно и жестко. Прошли советские времена, когда можно было всех обыграть в пас. Сейчас все клубы играют более агрессивно, и мы ищем игроков под определенный стиль. Не буду пока говорить более конкретно, но думаю, что наша игра будет интересной. Будут молодые голодные ребята, которые жаждут хоккея – они агрессивные в хоккейном плане. Так что будем под них выстраивать рисунок игры – не отрицаю, что где-то он будет агрессивным. Но к тому же это будет и умный хоккей, комбинационный хоккей. Будем внедрять всего понемногу, чтобы это было в балансе.

К слову о молодых игроках. Вы планируете привлекать в команду молодых харьковских хоккеистов или же акцент будет на более опытных ребятах?

Конечно, в Харькове есть неплохие местные ребята, которые хотят играть и участвовать в таком проекте. Тем более еще и дома – это огромный плюс дня них. Так что эти хоккеисты делают все, чтобы остаться в команде – они доказывают это на тренировках каждый день. К тому же, будут у нас и опытные игроки, которые смогут вести команду за собой, показывать пример молодежи. В целом, у нас будет достаточно сбалансированная команда и по возрасту, и по уровню мастерства. Естественно, мы надеемся на харьковских ребят – все-таки в Харькове есть хоккеисты хорошего уровня, а из них мы пытаемся отобрать самых лучших. Хочется дать им шанс проявить себя и тот толчок в карьере, чтобы они заиграли на хорошем уровне. Это касается не только местных игроков, но и всех, кто будет заигран у нас в команде.

Что можете сказать будущим болельщикам харьковского клуба?

Приходите на хоккей! Потому что это будет интересно. Я уверен, что все болельщики будут интересно проводить свое время - получать удовольствие и от околохоккейных мероприятий, и от самого хоккея. Мы будем популяризировать хоккей в Харькове, да и во всей Украине в целом. Если о спорте говорить, то было бы здорово, если бы наших игроков вызывали в сборные Украины. Мы для этого тут и есть – для развития игроков, для того, чтобы «встряхнуть» в хорошем плане хоккей, чтобы поднять престиж хоккея в целом. Так что будем работать во всех этих направлениях для блага украинского хоккея.

Напомним, в сезоне-2021/22 УХЛ примут участие 8 команд. Календарь предстоящего сезона УХЛ.