Щербатов – о наказании Денискина: «Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм?»

Форвард «Мариуполя» находится в недоумении от столь мягкой дисквалификации

Фото: УХЛ

Форвард «Мариуполя» Элиезер Щербатов в Instagram отреагировал на трехматчевую дисквалификацию Андрея Денискина, который ранее позволил себе расистские жесты:

«Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм? И дали ему дисквалификацию на 3 игры….? Я очень разочарован в таком решении».

Напомним, ранее адресат жеста Денискина Джейлен Смерек заявил, что не будет играть в УХЛ, пока игрока «Кременчуга» не дисквалифицируют или вовсе не исключат из Лиги. Наверняка, Смерек также рассчитывал на более жесткое наказание.

