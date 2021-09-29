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Щербатов – о наказании Денискина: «Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм?»

Форвард «Мариуполя» находится в недоумении от столь мягкой дисквалификации
Хоккей УХЛ
29 сентября 12:23
Щербатов – о наказании Денискина: «Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм?»
Фото: УХЛ

Форвард «Мариуполя» Элиезер Щербатов в Instagram отреагировал на трехматчевую дисквалификацию Андрея Денискина, который ранее позволил себе расистские жесты:

«Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм? И дали ему дисквалификацию на 3 игры….? Я очень разочарован в таком решении».

Напомним, ранее адресат жеста Денискина Джейлен Смерек заявил, что не будет играть в УХЛ, пока игрока «Кременчуга» не дисквалифицируют или вовсе не исключат из Лиги. Наверняка, Смерек также рассчитывал на более жесткое наказание.

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Теги

Андрей Денискин ХК Кременчуг Джейлен Смерек

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