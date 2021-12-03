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СК «Сокол» представил логотип

Столичный клуб будет выступать в Суперлиге
Хоккей Суперлига
16:35
СК «Сокол» представил логотип

СК «Сокол» представил логотип.

В официальном заявлении клуба сказано, что в основе логотипа команды – главный символ Киева – каштановый лист:

«СК «Сокол», который сыграет свой дебютный сезон в хоккейной Суперлиге Украины, представил логотип. В основе логотипа команды – главный символ Киева, каштановый лист. Именно столицу Украины будет представлять «Сокол» в чемпионате Суперлиги.

Также на логотипе присутствует и характерный элемент хоккея – шайба, которая обыгрывается в названии клуба.

Эмблема команды выполнена в синем и желтых цветах, национальных цветах государственного флага Украины».

СК «Сокол» – недавно созданная команда, которая будет выступать в украинской хоккейной Суперлиге.

Основателем клуба стал Виталий Кропачев. Он намерен построить в Киеве новую ледовую арену, а также сделать команду грандом украинского хоккея.

Напомним, возглавил СК «Сокол» Олег Микульчик.
Сергей Остапенко
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