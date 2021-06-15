Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом

Даниил Коржилецкий в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах

Хоккей УХЛ
21:55
«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
Даниил Коржилецкий / Фото: УХЛ

Киевский «Сокол» продлил контракт с 17-летним нападающим молодежной сборной Украины Даниилом Коржилецким, сообщает пресс-служба УХЛ.

В предыдущим сезоне хоккеист сыграл в 27 матчах УХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, ранее «Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Антоном Рубаном, 18-летним вратарем Дмитрием Кубрицким и форвардом Денисом Гончаренко.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев) Даниил Коржилецкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Эксклюзив Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
21:16
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
Хоккей УХЛ
19:45
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Хоккей УХЛ
10 июня 21:28
1
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Хоккей УХЛ
7 июня 22:26
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Хоккей УХЛ
7 июня 19:29
Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Эксклюзив Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Хоккей УХЛ
23 мая 20:17

Новости: Хоккей

«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
УХЛ
21:55
Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Эксклюзив Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Украинцы в иностранных клубах
21:16
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
УХЛ
19:45
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
НХЛ
07:43
Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»
Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»
НХЛ
14 июня 18:30
Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо к украинским хоккеистам
Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо к украинским хоккеистам
Хоккей в Европе
14 июня 11:49
«Айлендерс» повели в серии с «Тампой»
«Айлендерс» повели в серии с «Тампой»
НХЛ
14 июня 07:47
«Пантеры» – победитель женского турнира «Кубок Азовского моря»
«Пантеры» – победитель женского турнира «Кубок Азовского моря»
УХЛ
13 июня 18:54
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
УХЛ
13 июня 07:48
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11:16
1
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Хуммельс забил в свои ворота в матче с Францией. Онлайн трансляция прямо сейчас
WEB
Евро 2020. Хуммельс забил в свои ворота в матче с Францией. Онлайн трансляция прямо сейчас
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00