«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
Даниил Коржилецкий в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах
Даниил Коржилецкий / Фото: УХЛ
Киевский «Сокол» продлил контракт с 17-летним нападающим молодежной сборной Украины Даниилом Коржилецким, сообщает пресс-служба УХЛ.
В предыдущим сезоне хоккеист сыграл в 27 матчах УХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, ранее «Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Антоном Рубаном, 18-летним вратарем Дмитрием Кубрицким и форвардом Денисом Гончаренко.