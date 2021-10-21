«Сокол» возвращается на международную арену. Превью второго раунда Континентального кубка

Вице-чемпион Украины поборется за выход в следующую стадию на турнире в Будапеште

Превью

«Сокол» возвращается в Континентальный кубок спустя 11 лет / Фото - uhl.ua

Не успели отгреметь лигочемпионские баталии с участием чемпиона Украины донецкого «Донбасса», как в борьбу на международной арене вступает вице-чемпион страны киевский «Сокол». Свой путь во втором по значимости евротурнире – Континентальном кубке – команда Олега Шафаренко начнет со второго раунда в группе C, матчи которой пройдут в столице Венгрии Будапеште.

XSPORT.ua рассказывает все, что нужно знать перед важнейшими матчами сезона для киевской команды.

Фото - uhl.ua Фото - uhl.ua

Исторический экскурс

Для «Сокола» это участие в Континентальном кубке станет 14-м в истории. Киевская команда еще ни разу не играла в Суперфинале турнира, но несколько раз играла в третье раунде. На данный момент последнее участие «Сокола» в Континентальном кубке датировано сезоном-2010/11. Тогда киевляне не смогли пробиться в Суперфинал, в рамках третьего раунда одержав только одну победу и пропустив вперед себя в группе датский «Сендерюйске» и итальянский «Асьяго».

Соперники

Традиционно на этой стадии Континентального кубка восемь команд, разделенных на две группы по четыре участника, определяют двух участников третьего раунда, то есть, в следующий этап проходят только победители своих квартетов.

«Соколу» в Будапеште предстоит сыграть с чемпионами своих стран – хозяином турнира «Ференцварошем», рижским «Олимпом» и эстонским «Тарту Валк».

«Ференцварош»

Фото - fradi.hu Фото - fradi.hu

Фаворитом второго раунда считается команда из Будапешта. Это обусловлено не только хозяйским статусом, что само по себе важно в таких турнирах, но и мощным составом, костяк которого составляют хоккеисты национальной сборной Венгрии, а также легионеры из Финляндии и Канады. «Ференцварош» является одной из ведущих команд Erste Liga, где, кроме венгерских участников, также выступают еще три ведущих команды Румынии – «Георгени», «Меркуря-Чук» и хорошо знакомая украинским болельщикам «Корона» из Брашова. Как раз «Меркуре-Чук» «Ференцварош» и проиграл в полуфинале плей-офф прошлого сезона. Впоследствии румынская команда стала чемпионом, обыграв в финальной серии «Корону».

Тем не менее, «Ференцварош» благодаря второму месту в регулярном чемпионате в очередной – уже 28-й раз в истории – стал чемпионом Венгрии и получил право представлять страну на международной арене.

Перед матчами в Континентальном кубке «Ференцварош» уверенно обыграл «Корону» (4:0) и располагается на третьем месте в регулярке, уступая всего три очка лидеру – «Георгени». Лучшим игроком команды в этом сезоне является финский нападающий Расмус Кульмала, являющийся третьим снайпером всего чемпионата с 11-ю голами.

«Олимп»

Фото - facebook.com/rigasolimp Фото - facebook.com/rigasolimp

Прошлый сезон латвийской Оптибет Лиги «Олимп» выиграл в доминирующем стиле. Заняв второе место в регулярном чемпионате с шестиочковым отставанием от «Земгале», рижане катком прошлись по соперникам в плей-офф, проиграв только один из девяти матчей, а финальную серию против все того же «Земгале» выиграв «всухую» – 4:0.

Новый сезон действующий чемпион страны начал не очень убедительно, проиграв 5 из первых 11-ти матчей и находясь на четвертом месте в регулярном чемпионате, но в рамках второго раунда Континентального кубка «Олимп» способен приподнести сенсацию. Команда, которую возглавляет бывший защитник львовских «Львов» Максим Широковс, всецело состоит из латвийских игроков, самыми звездными из которых являются поигравшие в КХЛ и за сборную Латвии 37-летний Микелис Редлихс и 40-летний Георгий Пуяц. Однако главной ударной силой в атаке является 29-летний форвард Кирилл Тамбиев – сын известного тренера Леонида Тамбиева. Левый нападающий первого звена «Олимпа» в 11 матчах регулярного чемпионата набрал уже 13 очков.

Не исключено, что «Олимп» сможет навязать борьбу «Ференцварошу» и «Соколу» в борьбе за первое место – латвийские команды, вне зависимости от положения в национальном чемпионате, всегда очень хорошо настраиваются на матчи на международной арене и регулярно становятся участниками третьего раунда.

«Тарту Валк»

Фото - eestihoki.ee Фото - eestihoki.ee

Действующий чемпион Эстонии выглядит явным аутсайдером квартета. «Тарту Валк» вынужден был начинать свой путь в Континентальном Кубке с первого раунда, в котором одержал две победы над литовскими «Панками» из Вильнюса (8:3) и исландским «Скаутафелагом» (6:1).

Несмотря на то, что состав «Тарту Валка» усилен легионерами из России, некоторые из которых поиграли в КХЛ (защитник Сергей Перетягин один сезон даже отыграл за «Донбасс»), главной проблемой команды является отсутствие конкурентной среды в национальном чемпионате. Соперников уровня «Сокола», «Ференцвароша» и «Олимпа» в эстонском первенстве попросту нет, поэтому «Тарту Валку» будет тяжело с командами, превосходящими по уровню и его, и его традиционных соперников.

Более того, на старте этого сезона «Тарту Валк» уже потерпел два поражения в пяти матчах и сейчас идет только вторым в регулярном чемпионате, уступая «Курбадсу», который с нового сезона заявился в чемпионат Эстонии.

В составе «Тарту Валка» против «Сокола» может сыграть украинский нападающий Алексей Войцеховский, который является воспитанником киевской команды и отыграл за нее восемь сезонов. В новом чемпионате Эстонии Войцеховский набрал уже 9 (2+7) очков в шести матчах и является четвертым бомбардиром команды. Уже 11 шайб наколотил бывший нападающий херсонского «Днепра» Микс Липсбергс, являющийся на данный момент лучшим снайпером чемпионата.

В каком состоянии подходит «Сокол»

Команда Олега Шафаренко на данный момент является лидером регулярного чемпионата УХЛ, имея активе десятиматчевую победную серию и только одно поражение в пассиве – в первом матче сезона против «Донбасса». «Сокол» является самой результативной командой сезона, в 11-ти матчах забросив уже 58 шайб, а четыре нападающих столичной команды – Антон Рубан, Александр Павленко, Даниил Тихомиров и Андрей Михнов входят в топ-5 бомбардиров чемпионата. Последние два матча перед отъездом в Будапешт «Сокол» провел на льду броварского «Терминала», переиграв «Краматорск» (4:2) и «Рулав Одд» (4:3).

Фото - uhl.ua

Расписание матчей группы C

22 октября, пятница

17:00 «Ференцварош» – «Тарту Валк»

20:30 «Олимп» – «Сокол»

23 октября, суббота

17:00 «Ференцварош» – «Сокол»

20:30 «Олимп» – «Тарту Валк»

24 октября, воскресенье

16:00 «Олимп» – «Ференцварош»

19:30 «Сокол» – «Тарту Валк»

Место проведения

Турнир примет домашняя арена «Ференцвароша» – «Тюскечарнок». В 2014 году она перенесла реконструкцию и является одной из самых современных арен Erste Liga. На хоккейных матчах «Тюскечарнок» может вместить 2540 зрителей.

Фото - HG.HU

Что дальше

В третий раунд Континентального кубка выйдет только победитель группы C. Он присоединится к трем командам группы E – «Сарыарке» из Казахстана, словацкому «Попраду» и польской «Краковии». Матчи этой стадии пройдут с 19 по 21 ноября в Кракове. В Суперфинал Континентального кубка выйдут две лучшие команды квартета.

Все матчи с участием киевского «Сокола» в рамках второго раунда в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.