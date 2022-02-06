Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе

Турнир приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации в командах

Люк Тардиф / Фото: 24 канал

В ближайшие дни президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объявит, что прерванный в конце декабря молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в августе в Эдмонтоне и Ред-Дире.



По информации источников, МЧМ состоится вскоре после традиционного юниорского турнира Мемориал Глинки в Чехии и Словакии.

Напомним, 26 декабря 2021-го в Канаде стартовал МЧМ-2022, но уже 29 декабря его прервали из-за роста заражений коронавирусом в командах.