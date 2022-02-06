Глава IIHF: «Есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта»
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Турнир приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации в командах
Люк Тардиф / Фото: 24 канал
В ближайшие дни президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объявит, что прерванный в конце декабря молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в августе в Эдмонтоне и Ред-Дире.
По информации источников, МЧМ состоится вскоре после традиционного юниорского турнира Мемориал Глинки в Чехии и Словакии.
Напомним, 26 декабря 2021-го в Канаде стартовал МЧМ-2022, но уже 29 декабря его прервали из-за роста заражений коронавирусом в командах.