Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе

Турнир приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации в командах
Хоккей МЧМ-2022
13:59
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Люк Тардиф / Фото: 24 канал

В ближайшие дни президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объявит, что прерванный в конце декабря молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в августе в Эдмонтоне и Ред-Дире.

По информации источников, МЧМ состоится вскоре после традиционного юниорского турнира Мемориал Глинки в Чехии и Словакии.

Напомним, 26 декабря 2021-го в Канаде стартовал МЧМ-2022, но уже 29 декабря его прервали из-за роста заражений коронавирусом в командах.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Люк Тардиф IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира
Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира
Хоккей Лига чемпионов
04 февраля 15:29
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Хоккей Хоккей в мире
02 февраля 16:17
МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе
МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе
Хоккей МЧМ-2022
01 февраля 15:17
МЧМ-2022 доиграют летом, а точную дату сообщат после ОИ-2022
МЧМ-2022 доиграют летом, а точную дату сообщат после ОИ-2022
Хоккей МЧМ-2022
01 февраля 11:47
Глава IIHF: «Есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта»
Глава IIHF: «Есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта»
Olympics Пекин-2022
01 февраля 10:48
После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование
Мнение
После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование
Olympics Пекин-2022
21 января 19:07
1

Новости: Хоккей

«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
19:48
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Хоккейная Суперлига
18:30
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Хоккейная Суперлига
16:30
«Краматорск» выиграл третий матч кряду
«Краматорск» выиграл третий матч кряду
Хоккейная Суперлига
15:57
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
МЧМ-2022
13:59
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
12:54
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Пекин-2022
11:29
В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный
В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный
НХЛ
08:49
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
08:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости