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Тимченко: «На тренировках отрабатываем одно, а на играх ребята это не выполняли»

Специалист отметил, что игроки не выполнили поставленных задач

Хоккей УХЛ
19 сентября 18:36
Тимченко: «На тренировках отрабатываем одно, а на играх ребята это не выполняли»
Олег Тимченко / Фото:УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал поражение в матче с «Кременчугом» (2:5).

«Задачи не были выполнены, потому что на тренировках отрабатываем одно, а на играх ребята это не выполняли. Индивидуальные ошибки повлекли за собой голы. Будем над этим работать.

Советов ребятам никаких не будет. Нужно выполнять то, что мы делаем на тренировках».

Напомним, ранее главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий назвал матч непростым.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Теги

ХК Кременчуг ХК Краматорск Олег Тимченко

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