Тимченко: «Самое главное – это самоотдача и желание победить»

«Краматорск» нанес «Донбассу» первое поражение в сезоне

Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко поделился мнением о победе команды над «Донбассом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Прокомментируйте сегодняшнюю игру.

Хорошая, боевая игра была. Я думаю, что она всем понравилась.

Благодаря чему дважды смогли выйти вперед и закрепить за собой победу?

Во-первых, выполняли установку на игру, а самое главное – это самоотдача и желание победить сегодня.

Позади треть регулярного чемпионата Суперлиги. Видите ли Вы на площадке то, что пытаетесь привить команде?

Сегодня тот рисунок игры получался, но все время нужно работать над реализацией, большинством. Есть над чем работать.

Сегодня на арене мы видели противостояние не только на льду, но и на трибунах. У двух клубов была шикарная поддержка. Как оцените сегодня своих болельщиков?

Супер, когда люди приходят, болеют от души и получают удовольствие от таких игр. Я надеюсь, что мы своей игрой и дальше будем зазывать людей на трибуны, чтобы они получали удовольствие и любили хоккей.

Комментарий главного тренера «Донбасса» Павла Микульчика.