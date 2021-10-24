Тренер «Кременчуга» – о разгромной победе над «Белым Барсом»: «Для нас нет слабых или сильных соперников»

Александр Савицкий / фото - УХЛ

«Кременчуг» добыл разгромную победу над «Белым Барсом» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. На пресс-конференции после матча главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий подвел итоги этой встречи.

Как настраивали игроков в первом перерыве после счета 6:0?

Стартовая двадцатиминутка показала, что у команды хороший настрой. В дальнейшем старались исключить глупые ошибки, которые иногда проходят у нас. Акцентировали внимание команды на этом. Ребята молодцы, настрой был хорошим весь матч.

Воспитанник кременчугского хоккея Егор Глухов забросил сегодня свою дебютную шайбу в УХЛ, что скажите по этому поводу?

Мы все видели, как радовалась команда этому голу, так как Егор хорошо работает на тренировках и потихоньку добавляет.

Ваши ожидания от следующего домашнего матча против херсонского «Днепра» (26 октября в 18:30)?

Максимальная концентрация и настрой. Для нас нет слабых или сильных соперников – на всех мы готовимся одинаково. Только играя на максимуме можно добавлять и расти.