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Трус, Афанасьев и Кобыльник – в заявке «Краматорска» на сезон 2021/22

В обойме Олега Тимченко 3 вратаря, 5 защитников и 15 нападающих
Хоккей УХЛ
07:41
Трус, Афанасьев и Кобыльник – в заявке «Краматорска» на сезон 2021/22
Фото: УХЛ

«Краматорск» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Олега Тимченко 23 хоккеиста – 3 вратаря, 5 защитников и 15 нападающих.

Вратари:

1. Кучер Кирилл (24.05.1997 г.)

30. Макаренко Данила (03.04.2001 г.)

79. Трус Виталий (28.06.1998 г.)

Защитники:

4. Афанасьев Сергей (26.04.1994 г.)

8. Таран Павел (04.05.1992 г.)

25. Мальцев Глеб (20.06.1998 г.)

26. Ваулин Макар (21.11.1999 г.)

81. Бабрусев Илья (30.12.1996 г.)

Нападающие:

12. Гриценко Сергей (03.08.1997 г.)

14. Середницкий Богдан (14.09.2001 г.)

17. Говорушко Евгений (23.01.2000 г.)

19. Семенов Егор (24.10.1997 г.)

21. Сергиевский Ярослав (26.02.2000 г.)

23. Геворкян Михаил (19.07.1997 г.)

27. Суховольский Ярослав (06.11.2003 г.)

34. Кобыльник Дмитрий (05.07.2002 г.)

47. Жвачкин Андрей (07.12.1993 г.)

55. Калинычев Игорь (07.03.1998 г.)

69. Столяренко Николай (27.09.1991 г.)

71. Градович Артем (07.01.2001 г.)

78. Сирченко Валентин (10.05.1994 г.)

94. Ковалев Денис (13.04.1994 г.)

97. Тимченко Святослав (06.09.2001 г.)

Первый матч сезона «Краматорск» сыграет в воскресенье, 19 сентября, против «Кременчуга». Начало встречи – в 14:00, а прямая трансляция будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

Напомним, самая большая заявка на сезон у «Донбасса», самая маленькая – «Днепра».

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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