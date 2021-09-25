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Витер: «Нервная победа, но она, наверное, нужна для того, чтобы сплотить наш коллектив»

Наставник «Мариуполя» – о матче с «Кременчугом» в рамках регулярного чемпионата УХЛ
Хоккей УХЛ
09:58
Витер: «Нервная победа, но она, наверное, нужна для того, чтобы сплотить наш коллектив»
Сергей Витер / Фото - УХЛ
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер поделился впечатлениями после победы своей команды в матче с «Кременчугом» в рамках 3-го тура УХЛ (2:1).

Поделитесь впечатлениями от игры.

«Мы очень неплохо начали, мобильно. Парни выполняли очень много задач по игре. Было очень много удалений. Очень много посвятили времени другим компонентам: атаке, обороне. Сейчас будем работать над дисциплиной. Нервная победа, но она, наверное, нужна для того, чтобы сплотить наш коллектив».


На Ваш взгляд, почему у обеих команд не получилось забросить в третьем периоде?

«Потому что была вязкая игра на результат. Не было красоты, особенно, в конце. Нужно было забирать два очка. Все смотрят в таблицу, поэтому была борьба за результат. Этой победой хоккейный клуб «Мариуполь» поздравляет горожан с Днем города. Мариуполь – это город, где реализуются самые масштабные проекты. Дальше – только больше!».


Напомним, в другом матче игрового дня донецкий «Донбасс» устроил разгром херсонскому «Днепру».


Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Витер ХК Мариуполь ХК Кременчуг

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