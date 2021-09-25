Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
Витер: «Нервная победа, но она, наверное, нужна для того, чтобы сплотить наш коллектив»
Наставник «Мариуполя» – о матче с «Кременчугом» в рамках регулярного чемпионата УХЛ
Сергей Витер / Фото - УХЛГлавный тренер «Мариуполя» Сергей Витер поделился впечатлениями после победы своей команды в матче с «Кременчугом» в рамках 3-го тура УХЛ (2:1).
Поделитесь впечатлениями от игры.
«Мы очень неплохо начали, мобильно. Парни выполняли очень много задач по игре. Было очень много удалений. Очень много посвятили времени другим компонентам: атаке, обороне. Сейчас будем работать над дисциплиной. Нервная победа, но она, наверное, нужна для того, чтобы сплотить наш коллектив».
На Ваш взгляд, почему у обеих команд не получилось забросить в третьем периоде?
«Потому что была вязкая игра на результат. Не было красоты, особенно, в конце. Нужно было забирать два очка. Все смотрят в таблицу, поэтому была борьба за результат. Этой победой хоккейный клуб «Мариуполь» поздравляет горожан с Днем города. Мариуполь – это город, где реализуются самые масштабные проекты. Дальше – только больше!».
Напомним, в другом матче игрового дня донецкий «Донбасс» устроил разгром херсонскому «Днепру».
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