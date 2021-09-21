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Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»

Наставник «Мариуполя» отметил, что игра с «Соколом» была равная

Хоккей УХЛ
08:47
Витер: «Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали»
Сергей Витер / Фото: УХЛ

Главный тренер ХК «Мариуполь» Сергей Витер прокомментировал домашнее поражение в матче с киевским «Соколом» (0:2).

«Хорошая игра. Обе команды хотели победить. Тяжело дать какую-то оценку. Наши ребята сражались, «Сокол» тоже сражался. Всё было на чаше весов. Одно лишнее, ненужное удаление – гол.

Нужно реализовывать моменты. Были пустые ворота и не забивали. Но я думаю, что по моментам сегодня было одинаково, здесь, где-то всё-таки сыграло везение».

Напомним, ранее главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко раскритиковал свою команду за игру в большинстве.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Теги

Сергей Витер ХК Мариуполь Сокол (Киев)

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